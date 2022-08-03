Где моя тачка, чувак?
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Где моя тачка, чувак?

Где моя тачка, чувак? (фильм, 2000) смотреть онлайн

7.72000, Dude, Where's My Car?
Фантастика, Комедия79 мин12+

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О фильме

Джесси и Честер – неразлучные жизнерадостные разгильдяи в спортивных костюмах. Наутро после вечеринки друзья теряют память и любимый автомобиль. Парни отправляются на поиски машины, а находят неслыханные приключения с участием внеземного разума.

Страна
США
Жанр
Комедия, Фантастика, Детектив
Качество
Full HD, SD
Время
79 мин / 01:19

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Где моя тачка, чувак?»