Джесси и Честер – неразлучные жизнерадостные разгильдяи в спортивных костюмах. Наутро после вечеринки друзья теряют память и любимый автомобиль. Парни отправляются на поиски машины, а находят неслыханные приключения с участием внеземного разума.

