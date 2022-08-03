Где моя тачка, чувак? (фильм, 2000) смотреть онлайн
7.72000, Dude, Where's My Car?
Фантастика, Комедия79 мин12+
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О фильме
Джесси и Честер – неразлучные жизнерадостные разгильдяи в спортивных костюмах. Наутро после вечеринки друзья теряют память и любимый автомобиль. Парни отправляются на поиски машины, а находят неслыханные приключения с участием внеземного разума.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Фантастика, Детектив
КачествоFull HD, SD
Время79 мин / 01:19
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ДЛРежиссёр
Дэнни
Лейнер
- Актёр
Эштон
Кутчер
- Актёр
Шонн
Уильям Скотт
- Актриса
Дженнифер
Гарнер
- МСАктриса
Марла
Соколофф
- КСАктриса
Кристи
Суонсон
- ДХАктёр
Дэвид
Херман
- ХСАктёр
Хэл
Спаркс
- ЧОАктёр
Чарли
О’Коннелл
- ДТАктёр
Джон
Тоулс-Бей
- КМАктёр
Кристиан
Миддлтон
- Продюсер
Бродерик
Джонсон
- Продюсер
Эндрю
А. Косов
- Продюсер
Джил
Неттер
- НППродюсер
Нэнси
Палоян
- АБАктёр дубляжа
Александр
Баргман
- ВМАктёр дубляжа
Владимир
Маслаков
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- СРАктриса дубляжа
Светлана
Репетина
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- ДКХудожник
Джеффри
Кашон
- КРМонтажёр
Кимберли
Рэй
- РМОператор
Роберт
М. Стивенс
- ДККомпозитор
Дэвид
Китэй