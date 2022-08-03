Гаттака
Wink
Фильмы
Гаттака

Гаттака (фильм, 1997) смотреть онлайн

8.71997, Gattaca
Фантастика, Драма102 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Добро пожаловать в Гаттаку — совершенный мир будущего. Здесь каждый генетически запрограммирован, и печальная судьба ожидает тех, кто был рожден в любви, а не в лаборатории.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Драма, Мелодрама, Детектив
Качество
SD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Гаттака»