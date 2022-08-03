Гаттака (фильм, 1997) смотреть онлайн
8.71997, Gattaca
Фантастика, Драма102 мин18+
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О фильме
Добро пожаловать в Гаттаку — совершенный мир будущего. Здесь каждый генетически запрограммирован, и печальная судьба ожидает тех, кто был рожден в любви, а не в лаборатории.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Драма, Мелодрама, Детектив
КачествоSD
Время102 мин / 01:42
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.7 IMDb
- Режиссёр
Эндрю
Никкол
- Актёр
Итан
Хоук
- Актёр
Джуд
Лоу
- Актриса
Ума
Турман
- Актёр
Алан
Аркин
- Актёр
Лорен
Дин
- Актёр
Тони
Шэлуб
- ГВАктёр
Гор
Видал
- Актёр
Ксандер
Беркли
- Актриса
Джейн
Брук
- Актёр
Элиас
Котеас
- Сценарист
Эндрю
Никкол
- Продюсер
Дэнни
ДеВито
- Продюсер
Майкл
Шамберг
- Продюсер
Стейси
Шер
- Актёр дубляжа
Сергей
Быстрицкий
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- МОАктриса дубляжа
Мария
Овчинникова
- АКАктёр дубляжа
Артем
Карапетян
- АГАктёр дубляжа
Андрей
Гриневич
- СНХудожница
Сара
Ноулз
- КЭХудожница
Коллин
Этвуд
- ННХудожница
Нэнси
Най
- ЛЗМонтажёр
Лиза
Зено Чургин
- СИОператор
Славомир
Идзяк
- МНКомпозитор
Майкл
Найман