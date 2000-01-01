Гамлет (фильм, 2000) смотреть онлайн
2000, Hamlet
Триллеры, Драмы106 мин18+
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Сюжет
Действие этого фильма, снятого по мотивам бессмертной драмы Шекспира, разворачивается в современном Нью-Йорке. Гамлет предстает в роли режиссера, которому после смерти отца с трудом удается справиться с управлением компанией «Датская корпорация». После трансцендентного опыта общения с при�зраком своего отца, он погружается в пучину сомнений, нерешительности и страданий…
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Информация
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.9 IMDb
- МАРежиссёр
Майкл
Алмерейда
- Актёр
Итан
Хоук
- Актёр
Кайл
Маклоклен
- Актриса
Дайан
Венора
- Актёр
Сэм
Шепард
- Актёр
Бил�л
Мюррей
- Актёр
Лив
Шрайбер
- Актриса
Джулия
Стайлз
- КДАктёр
Карл
Джиари
- Актриса
Паула
Малкомсон
- Актёр
Стив
Зан
- УШСценарист
Уильям
Шекспир
- МАСценарист
Майкл
Алмерейда
- ЭФПродюсер
Эндрю
Фирберг
- ЭХПродюсер
Эми
Хобби
- Продюсер
Джейсон
Блум
- Продюсер
Каллум
Грин
- ДНХудожник
Джефф
Нельсон
- ЛМХудожник
Лука
Моска
- КБКомпозитор
Картер
Бёруэлл