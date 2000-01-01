Гамлет (фильм, 2000) смотреть онлайн

Сюжет

Действие этого фильма, снятого по мотивам бессмертной драмы Шекспира, разворачивается в современном Нью-Йорке. Гамлет предстает в роли режиссера, которому после смерти отца с трудом удается справиться с управлением компанией «Датская корпорация». После трансцендентного опыта общения с при�зраком своего отца, он погружается в пучину сомнений, нерешительности и страданий…



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