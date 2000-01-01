Гамлет
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Гамлет

Гамлет (фильм, 2000) смотреть онлайн

2000, Hamlet
Триллеры, Драмы106 мин18+

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Сюжет

Действие этого фильма, снятого по мотивам бессмертной драмы Шекспира, разворачивается в современном Нью-Йорке. Гамлет предстает в роли режиссера, которому после смерти отца с трудом удается справиться с управлением компанией «Датская корпорация». После трансцендентного опыта общения с призраком своего отца, он погружается в пучину сомнений, нерешительности и страданий…

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы, Триллеры

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Гамлет»

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