Гадкий утенок и я (мультфильм, 2006) смотреть онлайн бесплатно
8.72006, The Ugly Duckling and Me!
Комедии, Мультфильмы84 мин6+
Сюжет
Жизнь - нелегкая штука, это вам скажет любой, кому довелось вырастить хотя бы одного утенка. Историю Гадкого Утенка и его многострадального «отца» по имени Рацо, который был крысой, мало кто знает. Ганс Христиан Андерсен в своей сказке о «Гадком Утенке» ни разу не упомянул «отца» - воспитателя того самого птенца.
Удивлены? Вот и Рацо был удивлен. Тем более кто знал, что впереди парочку ожидала погоня от банды городских крыс, бегство с птичьей фермы, чьи обитатели были настроены отнюдь не дружелюбно по отношению к двум незнакомцам. И в завершении всех приключений - невероятное спасение от преследований кота-головореза…
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Информация
СтранаФранция, Германия, Ирландия, Великобритания, Дания
КачествоFull HD
ЖанрыКомедии, Семейные, Мультфильмы, Приключения
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.4 IMDb
- МХРежиссёр
Майкл
Хэгнер
- ККРежиссёр
Карстен
Килерих
- МСАктёр
Морган
С. Джонс
- ПТАктёр
Пол
Тайлак
- АОАктриса
Анна
Олсон
- ГХАктёр
Гари
Хецлер
- ДДАктриса
Данна
Дэвис
- ББАктриса
Барбара
Бергин
- МРАктриса
Мишель
Рид
- ХКАктриса
Хилари
Кехилл
- КЛАктриса
Ким
Ларни
- ХКАктриса
Хиллари
Кэвэна
- ХКСценарист
Ханс
Кристиан Андерсен
- МХСценарист
Майкл
Хэгнер
- МХСценарист
Марк
Ходкинсон
- ККСценарист
Карстен
Килерих
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ОСАктриса дубляжа
Ольга
Сирина
- АКА�ктёр дубляжа
Александр
Комлев
- ОШАктриса дубляжа
Ольга
Шорохова
- ОЗАктриса дубляжа
Ольга
Зверева
- ТКМонтажёр
Торбьорн
Кристофферсен
- ЯГКомпозитор
Якоб
Грот