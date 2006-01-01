Гадкий утенок и я
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Гадкий утенок и я

Гадкий утенок и я (мультфильм, 2006) смотреть онлайн бесплатно

8.72006, The Ugly Duckling and Me!
Комедии, Мультфильмы84 мин6+

Сюжет

Жизнь - нелегкая штука, это вам скажет любой, кому довелось вырастить хотя бы одного утенка. Историю Гадкого Утенка и его многострадального «отца» по имени Рацо, который был крысой, мало кто знает. Ганс Христиан Андерсен в своей сказке о «Гадком Утенке» ни разу не упомянул «отца» - воспитателя того самого птенца.

Удивлены? Вот и Рацо был удивлен. Тем более кто знал, что впереди парочку ожидала погоня от банды городских крыс, бегство с птичьей фермы, чьи обитатели были настроены отнюдь не дружелюбно по отношению к двум незнакомцам. И в завершении всех приключений - невероятное спасение от преследований кота-головореза…

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Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Гадкий утенок и я»

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