Гадкий утенок и я (мультфильм, 2006) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Жизнь - нелегкая штука, это вам скажет любой, кому довелось вырастить хотя бы одного утенка. Историю Гадкого Утенка и его многострадального «отца» по имени Рацо, который был крысой, мало кто знает. Ганс Христиан Андерсен в своей сказке о «Гадком Утенке» ни разу не упомянул «отца» - воспитателя того самого птенца.



Удивлены? Вот и Рацо был удивлен. Тем более кто знал, что впереди парочку ожидала погоня от банды городских крыс, бегство с птичьей фермы, чьи обитатели были настроены отнюдь не дружелюбно по отношению к двум незнакомцам. И в завершении всех приключений - невероятное спасение от преследований кота-головореза…



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