Французская сюита
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Французская сюита

Французская сюита (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Suite Française
Триллер, Драма102 мин18+

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О фильме

В центре романтической истории времeн Второй мировой войны — молодая девушка, живущая вместе со свекровью в оккупированной фашистами Франции. Нелюбимый муж ушeл на поле боя, и героиня влюбляется в немецкого офицера. Их объединяет любовь к музыке: она играет на фортепиано, а немец — бывший композитор.

Страна
США, Канада, Бельгия, Франция, Великобритания
Жанр
Военный, Драма, Мелодрама, Триллер
Качество
SD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Французская сюита»