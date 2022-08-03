Французская сюита (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Suite Française
Триллер, Драма102 мин18+
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О фильме
В центре романтической истории времeн Второй мировой войны — молодая девушка, живущая вместе со свекровью в оккупированной фашистами Франции. Нелюбимый муж ушeл на поле боя, и героиня влюбляется в немецкого офицера. Их объединяет любовь к музыке: она играет на фортепиано, а немец — бывший композитор.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Актриса
Мишель
Уильямс
- Актёр
Маттиас
Шонартс
- Актриса
Кристин
Скотт Томас
- Актриса
Марго
Робби
- ЭГАктёр
Эрик
Годон
- ДФАктриса
Дебора
Финдли
- РУАктриса
Рут
Уилсон
- Актёр
Сэм
Райли
- ВДАктёр
Венсан
Домс
- СДАктёр
Саймон
Даттон
- МЧСценарист
Мэтт
Чарман
- МКПродюсер
Майкл
Кун
- КМПродюсер
Ксавьер
Маршан
- Продюсер
Леонард
Блаватник
- МОХудожник
Майкл
О’Коннор
- КДМонтажёр
Крис
Дикенс
- ЭГОператор
Эдуард
Грау
- РДКомпозитор
Раэль
Джонс