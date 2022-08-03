Французская сюита (фильм, 2014) смотреть онлайн

В центре романтической истории времeн Второй мировой войны — молодая девушка, живущая вместе со свекровью в оккупированной фашистами Франции. Нелюбимый муж ушeл на поле боя, и героиня влюбляется в немецкого офицера. Их объединяет любовь к музыке: она играет на фортепиано, а немец — бывший композитор.

