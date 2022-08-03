Франклин (фильм, 2008) смотреть онлайн
2008, Franklyn
Фантастика, Драма94 мин18+
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О фильме
В основе сюжета положены судьбы четырeх главных героев. Эти четверо людей — радикально разные, но в результате их миры столкнутся друг с другом и в стремительном финале полeт одной-единственной пули разрешит судьбу героев.
СтранаВеликобритания
ЖанрФантастика, Драма, Фэнтези, Триллер
КачествоSD
Время94 мин / 01:34
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.0 IMDb
- Актриса
Ева
Грин
- Актёр
Райан
Филипп
- Актёр
Сэм
Райли
- Актёр
Бернард
Хилл
- Актёр
Джеймс
Фолкнер
- Актёр
Стивен
Уолтерс
- АМАктёр
Арт
Малик
- СЙАктриса
Сюзанна
Йорк
- РКАктёр
Ричард
Койл
- КМАктриса
Кика
Маркам
- Продюсер
Джереми
Томас
- ПКПродюсер
Питер
Карлтон
- МФАктриса дубляжа
Мария
Фортунатова
- ЕХАктёр дубляжа
Евгений
Хазов
- АМАктёр дубляжа
Александр
Матвеев
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- ДКХудожник
Доминик
Кэйпон
- БДОператор
Бен
Дэвис
- ДТКомпозитор
Джоби
Тэлбот