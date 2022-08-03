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Франклин

Франклин (фильм, 2008) смотреть онлайн

2008, Franklyn
Фантастика, Драма94 мин18+

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О фильме

В основе сюжета положены судьбы четырeх главных героев. Эти четверо людей — радикально разные, но в результате их миры столкнутся друг с другом и в стремительном финале полeт одной-единственной пули разрешит судьбу героев.

Страна
Великобритания
Жанр
Фантастика, Драма, Фэнтези, Триллер
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Франклин»