Фото на память (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Неожиданная авария заставляет компанию молодых людей свернуть в старый дом, где, к своему удивлению, среди множества жутких фотографий, они находят снимок их разбитого автомобиля. К тому же в одной из комнат обнаруживается старинный фотоаппарат, на который возможно и сделаны страшные снимки. Молодые люди оказываются втянуты в несущую смерть, кровавую карусель…



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