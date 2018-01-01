Фото на память
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Фото на память

Фото на память (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, Фото на память
Триллеры, Ужасы70 мин18+

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Сюжет

Неожиданная авария заставляет компанию молодых людей свернуть в старый дом, где, к своему удивлению, среди множества жутких фотографий, они находят снимок их разбитого автомобиля. К тому же в одной из комнат обнаруживается старинный фотоаппарат, на который возможно и сделаны страшные снимки. Молодые люди оказываются втянуты в несущую смерть, кровавую карусель…

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Ужасы, Триллеры

Рейтинг

3.8 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Фото на память»

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