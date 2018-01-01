Фото на память (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, Фото на память
Триллеры, Ужасы70 мин18+
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Сюжет
Неожиданная авария заставляет компанию молодых людей свернуть в старый дом, где, к своему удивлению, среди множества жутких фотографий, они находят снимок их разбитого автомобиля. К тому же в одной из комнат обнаруживается старинный фотоаппарат, на который возможно и сделаны страшные снимки. Молодые люди оказываются втянуты в несущую смерть, кровавую карусель…
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Информация
Рейтинг
3.8 КиноПоиск
5.2 IMDb
- АЗРежиссёр
Антон
Зенкович
- Актриса
Ирина
Темичева
- Актриса
Анастасия
Уколова
- СЗАктриса
Софья
Зайка
- Актёр
Санжар
Мади
- ГПАктёр
Гарик
Петросян
- СЮАктёр
Степан
Юрпалов
- ЕХАктёр
Егор
Харламов
- Актёр
Евгений
Коряковский
- Актёр
Николай
Козак
- ИШАктриса
Ирина
Шеянова
- ВБСценарист
Виктор
Бондарюк
- Продюсер
Гевонд
Андреасян
- Продюсер
Сарик
Андреасян
- ААПродюсер
Армен
Ананикян
- БАПродюсер
Бинке
Анисимов
- ЕЦХудожница
Евгения
Царько
- ГИМонтажёр
Георгий
Исаакян
- АЗОператор
Антон
Зенкович
- МДКомпозитор
Марк
Дорбский