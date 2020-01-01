Форпост (фильм, 2020) смотреть онлайн
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Сюжет
Лучшие американские военные против афганского Талибана. История неравного противостояния миротворцев и террористов с Орландо Блумом в главной роли.
Спустя три года после установки блокпостов в северном Афганистане руководство военных сил США решает закрыть наиболее оп�асный из них. Форпост Китинг начинают постепенно разоружать, но для защиты местности в зону боевых действий прибывает подкрепление. Именно в этот момент армия Талибов решает атаковать американцев, находящихся в уязвимом положении и неготовых к бою. Теперь небольшому отряду из ветеранов и новичков придется защищать форпост любой ценой, ведь отступать нельзя.
Смогут ли американцы защитить свои позиции в этой неравной битве? Военная драма на основе реальных событий — фильм «Форпост» 2020 года доступен онлайн на платформе Wink.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Род
Лури
- СИАктёр
Скотт
Иствуд
- Актёр
Калеб
Лэндри Джонс
- Актёр
Орландо
Блум
- ДКАктёр
Джек
Кеси
- КХАктёр
Кори
Хардрикт
- Актёр
Майло
Гибсон
- ДСАктёр
Джейкоб
Скипио
- ТДАктёр
Тейлор
Джон Смит
- Актёр
Джонатан
Юнгер
- АААктёр
Александр
Арнольд
- ПТСценарист
Пол
Тэймеси
- ДТСценарист
Джейк
Таппер
- БДПродюсер
Боаз
Дэвидсон
- МФПродюсер
Марк
Фридман
- МДАктёр дубляжа
Михаил
Данилюк
- ЕЛАктёр дубляжа
Евгений
Лесничий
- ОВАктёр дубляжа
Олег
Вирозуб
- ДГАктёр дубляжа
Дмитрий
Гаврилов
- РЧАктёр дубляжа
Роман
Черный
- АГХудожница
Анна
Гелинова
- ЛГКомпозитор
Ларри
Груп