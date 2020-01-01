Форпост (фильм, 2020) смотреть онлайн

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Лучшие американские военные против афганского Талибана. История неравного противостояния миротворцев и террористов с Орландо Блумом в главной роли.



Спустя три года после установки блокпостов в северном Афганистане руководство военных сил США решает закрыть наиболее оп�асный из них. Форпост Китинг начинают постепенно разоружать, но для защиты местности в зону боевых действий прибывает подкрепление. Именно в этот момент армия Талибов решает атаковать американцев, находящихся в уязвимом положении и неготовых к бою. Теперь небольшому отряду из ветеранов и новичков придется защищать форпост любой ценой, ведь отступать нельзя.



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