Форпост
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Форпост

Форпост (фильм, 2020) смотреть онлайн

8.22020, The Outpost
Боевики, Военные118 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Лучшие американские военные против афганского Талибана. История неравного противостояния миротворцев и террористов с Орландо Блумом в главной роли.

Спустя три года после установки блокпостов в северном Афганистане руководство военных сил США решает закрыть наиболее опасный из них. Форпост Китинг начинают постепенно разоружать, но для защиты местности в зону боевых действий прибывает подкрепление. Именно в этот момент армия Талибов решает атаковать американцев, находящихся в уязвимом положении и неготовых к бою. Теперь небольшому отряду из ветеранов и новичков придется защищать форпост любой ценой, ведь отступать нельзя.

Смогут ли американцы защитить свои позиции в этой неравной битве? Военная драма на основе реальных событий — фильм «Форпост» 2020 года доступен онлайн на платформе Wink.

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Информация

Страна
США, Болгария
Качество
Full HD, SD
Жанры
Военные, Исторические, Боевики, Драмы

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Форпост»

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