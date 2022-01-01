Флирт с дьяволом (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Любовница миллионера берет в заложники своего избранника и его семью. Напряженный триллер в духе «Основного инстинкта» и «Мизери».



Успешный бизнесмен Крис Декер молод, красив и баснословно богат. Однако его личная жизнь рушится, когда жена забирает ребенка и оставляет мужчину одного в роскошном особняке. Вскоре после этого Крис знакомится с красивой и соблазнительной девушкой по имени Скай, с которой у него быстро завязываются романтические отношения. На втором свидании их идиллия прерывается нападением грабителя, который ломает парню ногу. Оказавшись в инвалидном кресле, Крис просит Скай поухаживать за ним в качестве сиделки. Мужчина даже не подозревает, что теперь ему, бывшей жене и их ребенку грозит смертельная опасность, ведь новая любовница оказывается психопаткой, охотящейся за состоянием миллионера.



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