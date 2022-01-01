Флирт с дьяволом (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Любовница миллионера берет в заложники своего избранника и его семью. Напряженный триллер в духе «Основного инстинкта» и «Мизери».
Успешный бизнесмен Крис Декер молод, красив и баснословно богат. Однако его личная жизнь рушится, когда жена забирает ребенка и оставляет мужчину одного в роскошном особняке. Вскоре после этого Крис знакомится с красивой и соблазнительной девушкой по имени Скай, с которой у него быстро завязываются романтические отношения. На втором свидании их идиллия прерывается нападением грабителя, который ломает парню ногу. Оказавшись в инвалидном кресле, Крис просит Скай поухаживать за ним в качестве сиделки. Мужчина даже не подозревает, что теперь ему, бывшей жене и их ребенку грозит смертельная опасность, ведь новая любовница оказывается психопаткой, охотящейся за состоянием миллионера.
Оставайтесь на Wink, чтобы не пропустить эротический триллер «Флирт с дьяволом». Фильм 2022 смотреть онлайн в хорошем качестве можно уже сейчас на нашем видеосервисе!
Флирт с дьяволом смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- ЛПРежиссёр
Луис
Прието
- КМАктёр
Камерон
Монахэн
- Актёр
Фрэнк
Грилло
- ЛКАктриса
Лилли
Круг
- Актёр
Джон
Малкович
- СЛАктриса
Саша
Лусс
- РААктёр
Ридли
Аша Бейтман
- ЭСАктриса
Эш
Сантос
- ДСАктёр
Джеймс
С. Бёрнс
- ДФАктёр
Дат
Фан
- ДЛАктёр
Дж.
Логан
- ДЛСценарист
Дэвид
Локери
- ЕЛАктёр дубляжа
Евгений
Лесничий
- БГАктёр дубляжа
Борис
Георгиевский
- ОГАктриса дубляжа
Оксана
Гринько
- ОЛАктёр дубляжа
Олег
Лепенец
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- ФКМонтажёр
Федерико
Конфорти
- ХМОператор
Хуан
Мигель Аспирос
- ТХКомпозитор
Том
Хоу