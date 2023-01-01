Флетч жив (фильм, 1989) смотреть онлайн

Сюжет

Репортер Ирвинг Флетчер получает в наследство от тетушки поместье в Луизиане. По прибытии он встречается с душеприказчицей, которая сообщает, что некто хочет купить особняк за круглую сумму. Так Флетч оказывается втянут в темную историю, и только мастерство перевоплощения может ему помочь.



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