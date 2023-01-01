Флетч жив (фильм, 1989) смотреть онлайн
8.71989, Fletch Lives
Комедии, Детективы91 мин18+
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Сюжет
Репортер Ирвинг Флетчер получает в наследство от тетушки поместье в Луизиане. По прибытии он встречается с душеприказчицей, которая сообщает, что некто хочет купить особняк за круглую сумму. Так Флетч оказывается втянут в темную историю, и только мастерство перевоплощения может ему помочь.
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Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.1 IMDb
- МРРежиссёр
Майкл
Ритчи
- ЧЧАктёр
Чеви
Чейз
- ХХАктёр
Хэл
Холбрук
- ДФАктриса
Джулианна
Филлипс
- Актёр
Р.
Ли Эрми
- РЛАктёр
Ричард
Либертини
- Р«Актёр
Рэндал
«Текс» Кобб
- КЛАктёр
Кливон
Литтл
- ДУАктёр
Джордж
Уайнер
- Актриса
Патриша
Кэлембер
- Актёр
Джеффри
Льюис
- ЛКСценарист
Леон
Капетанос
- ПДПродюсер
Питер
Дуглас
- АГПродюсер
Алан
Грейсман
- РАПродюсер
Ричард
А. Харрис
- ВГАктёр дубляжа
Вадим
Гущин
- БУАктёр дубляжа
Борис
Улитин
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- АГАктёр дубляжа
Алексей
Гурь�ев
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- ГФХудожник
Гари
Феттис
- РАМонтажёр
Ричард
А. Харрис
- ДМОператор
Джон
МакФерсон
- ХФКомпозитор
Харольд
Фальтермайер