Философы: Урок выживания (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Таинственный учитель философии в качестве выпускного экзамена предлагает 20 студентам провести эксперимент. Используя только силу логики, студенты должны выбрать, кто из них будет достоин получить место в подземном бункере — убежище от приближающейся ядерной катастрофы.



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