Философы: Урок выживания
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Философы: Урок выживания

Философы: Урок выживания (фильм, 2013) смотреть онлайн

7.42013, The Philosophers
Драмы, Фантастика102 мин18+

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Сюжет

Таинственный учитель философии в качестве выпускного экзамена предлагает 20 студентам провести эксперимент. Используя только силу логики, студенты должны выбрать, кто из них будет достоин получить место в подземном бункере — убежище от приближающейся ядерной катастрофы.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Фантастика, Драмы

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Философы: Урок выживания»

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