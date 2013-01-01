Философы: Урок выживания (фильм, 2013) смотреть онлайн
7.42013, The Philosophers
Драмы, Фантастика102 мин18+
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Сюжет
Таинственный учитель философии в качестве выпускного экзамена предлагает 20 студентам провести эксперимент. Используя только силу логики, студенты должны выбрать, кто из них будет достоин получить место в подземном бункере — убежище от приближающейся ядерной катастрофы.
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыФантастика, Драмы
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ДХРежиссёр
Джон
Хаддлс
- Актриса
Софи
Лоу
- ДДАктёр
Джеймс
Д’Арси
- РУАктёр
Риз
Уэйкфилд
- Актёр
Дэрил
Сабара
- Актриса
Бонни
Райт
- ФСАктёр
Фредди
Строма
- ДААктёр
Джейкоб
Артист
- КФАктриса
Кэти
Финдлей
- АСАктёр
Абхи
Синха
- ХОАктриса
Хоуп
Олэйд Уилсон
- ДХСценарист
Джон
Хаддлс
- ДХПродюсер
Джон
Хаддлс
- ДЗПродюсер
Джордж
Закк
- СЛПродюсер
Сибилл
Луи Эппич
- ВВАктриса дубляжа
Виктория
Войнич-Слуцкая
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков
- Актёр дубляжа
Валерий
Соловьев
- СВАктёр дубляжа
Станислав
Войнич
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Гаврилов
- ТМХудожник
Т.
Моти Д. Сетьянто
- ДДКомпозитор
Джонатан
Дэвис