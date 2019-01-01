Философия Фила (фильм, 2019) смотреть онлайн
7.62019, Phil
Драмы, Комедии96 мин18+
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Сюжет
Стоматолог по имени Фил давно потерял вкус к жизни и пребывает в перманентной депрессии. Катализатором перемен становится внезапное самоубийство пациента, которого Фил считал оптимистом и счастливчиком. Чтобы понять причины странного суицида, герой сближается с семьей умершего.
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Информация
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.4 IMDb
- Режиссёр
Грег
Кинниэр
- Актёр
Грег
Кинниэр
- Актриса
Эмили
Мортимер
- Актёр
Брэдли
Уитфорд
- Актёр
Джей
Дюпласс
- Актриса
Меган
Чарпентье
- СДАктриса
Сара
Дагдэйл
- ЭКАктриса
Эйприл
Камерон
- Актёр
Люк
Уилсон
- Актриса
Тейлор
Шиллинг
- Актёр
Роберт
Форстер
- СМСценарист
Стефен
Мазур
- СШПродюсер
Сэнди
Штерн
- БТПродюсер
Брэдли
Томас
- ДЛХудожник
Джастин
Людвиг
- ЛКХудожница
Лоррэйн
Карсон
- ДРМонтажёр
Дэвид
Розенблюм
- ДБОператор
Джон
Бэйли
- РККомпозитор
Рольф
Кент