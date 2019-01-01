Философия Фила (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Стоматолог по имени Фил давно потерял вкус к жизни и пребывает в перманентной депрессии. Катализатором перемен становится внезапное самоубийство пациента, которого Фил считал оптимистом и счастливчиком. Чтобы понять причины странного суицида, герой сближается с семьей умершего.



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