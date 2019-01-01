Философия Фила
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Философия Фила

Философия Фила (фильм, 2019) смотреть онлайн

7.62019, Phil
Драмы, Комедии96 мин18+

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Сюжет

Стоматолог по имени Фил давно потерял вкус к жизни и пребывает в перманентной депрессии. Катализатором перемен становится внезапное самоубийство пациента, которого Фил считал оптимистом и счастливчиком. Чтобы понять причины странного суицида, герой сближается с семьей умершего.

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Информация

Страна
Канада
Качество
Full HD, SD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Философия Фила»

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