Феи: Загадка Пиратского Острова (фильм, 2014) смотреть онлайн
9.02014, The Pirate Fairy
Мультфильм, Для самых маленьких75 мин0+
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О фильме
История о Зарине, смышленой и амбициозной фее, собирающей пыльцу растений. Все начинается с того, что она похищает волшебную пыльцу фей…
СтранаСША, Индия
ЖанрМультфильм, Приключения, Фэнтези, Для самых маленьких
КачествоFull HD, SD
Время75 мин / 01:15
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ПХРежиссёр
Пегги
Холмс
- КХАктриса
Кристина
Хендрикс
- Актриса
Мэй
Уитман
- Актёр
Том
Хиддлстон
- ПААктриса
Памела
Адлон
- АБАктриса
Анджела
Бэртис
- МХАктриса
Меган
Хилти
- Актриса
Люси
Лью
- РАктриса
Рэйвен
- Актёр
Джим
Каммингс
- Актёр
Кевин
Майкл Ричардсон
- ДЛСценарист
Джон
Лассетер
- ПХСценарист
Пегги
Холмс
- ДЛПродюсер
Джон
Лассетер
- ДМПродюсер
Дженни
Маджи-Кук
- Актриса дубляжа
Лена
Катина
- Актриса дубляжа
Анна
Бегунова
- АЧАктёр дубляжа
Алексей
Черных
- Актриса дубляжа
Елена
Великанова
- АЦАктриса дубляжа
Анастасия
Цветаева
- ДМКомпозитор
Джоэл
МакНили