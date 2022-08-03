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Феи: Загадка Пиратского Острова 3D

Феи: Загадка Пиратского Острова 3D (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, The Pirate Fairy 3D
Мультфильм, Для самых маленьких75 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

История о Зарине, смышленой и амбициозной фее, собирающей пыльцу растений. Все начинается с того, что она похищает волшебную пыльцу фей…

Страна
США, Индия
Жанр
Мультфильм, Приключения, Фэнтези, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
75 мин / 01:15

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Феи: Загадка Пиратского Острова 3D»