Феи (фильм, 2008) смотреть онлайн

8.82008, Tinker Bell
Мультфильм74 мин6+

О фильме

Полнометражный мультфильм о детстве феи Тинкер Белл, известной по сказкам о Питере Пэне. Героиня живет среди волшебниц, у каждой из которых есть уникальный дар. Собственный талант – умение чинить бытовую утварь – кажется Тинкер Белл полной ерундой на фоне необычных способностей других фей.

Жанр
Мультфильм
Качество
SD
Время
74 мин / 01:14

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Феи»