Феи (фильм, 2008) смотреть онлайн

Полнометражный мультфильм о детстве феи Тинкер Белл, известной по сказкам о Питере Пэне. Героиня живет среди волшебниц, у каждой из которых есть уникальный дар. Собственный талант – умение чинить бытовую утварь – кажется Тинкер Белл полной ерундой на фоне необычных способностей других фей.

