Феи: Волшебное спасение (фильм, 2010) смотреть онлайн
2010, Tinker Bell and the Great Fairy Rescue
Мультфильм, Фэнтези73 мин0+
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О фильме
Однажды фея Динь-Динь встретила Лизи, маленькую девочку, которая по-настоящему верила в волшебство. У Динь-Динь возникает привязанность к любопытной девочке, которой так нужен друг. Ради нее она идет на огромный риск, подвергая опасности свою жизнь.
СтранаСША, Индия, Канада
ЖанрСемейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время73 мин / 01:13
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb
- Актриса
Мэй
Уитман
- ЛМАктриса
Лорен
Мот
- Актёр
Майкл
Шин
- ПААктриса
Памела
Адлон
- Актриса
Люси
Лью
- РАктриса
Рэйвен
- КЧАктриса
Кристин
Ченоуэт
- АБАктриса
Анджела
Бэртис
- РПАктёр
Роб
Полсен
- ДБАктёр
Джефф
Беннетт
- БХСценарист
Боб
Хильгенберг
- ХКПродюсер
Хелен
Калафатич
- ДЛПродюсер
Джон
Лассетер
- Актриса дубляжа
Анна
Бегунова
- ДЕАктриса дубляжа
Дарья
Евсеева
- ТМАктёр дубляжа
Томас
Моцкус
- Актриса дубляжа
Елена
Великанова
- Актриса дубляжа
Ольга
Арнтгольц
- КЛМонтажёр
Кевин
Локарро
- ЛЛМонтажёр
Лиза
Линдер
- ДМКомпозитор
Джоэл
МакНили