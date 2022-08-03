Феи: Волшебное спасение (фильм, 2010) смотреть онлайн

Однажды фея Динь-Динь встретила Лизи, маленькую девочку, которая по-настоящему верила в волшебство. У Динь-Динь возникает привязанность к любопытной девочке, которой так нужен друг. Ради нее она идет на огромный риск, подвергая опасности свою жизнь.

