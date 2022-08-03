Wink
Детям
Феи: Волшебное спасение

Феи: Волшебное спасение (фильм, 2010) смотреть онлайн

2010, Tinker Bell and the Great Fairy Rescue
Мультфильм, Фэнтези73 мин0+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Однажды фея Динь-Динь встретила Лизи, маленькую девочку, которая по-настоящему верила в волшебство. У Динь-Динь возникает привязанность к любопытной девочке, которой так нужен друг. Ради нее она идет на огромный риск, подвергая опасности свою жизнь.

Страна
США, Индия, Канада
Жанр
Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
73 мин / 01:13

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Феи: Волшебное спасение»