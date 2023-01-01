Фавориты луны (фильм, 1984) смотреть онлайн
Сюжет
Судьбы самых разных жителей парижского района причудливым образом переплетаются из-за фарфорового сервиза и старого портрета. Первый цветной фильм классика Отара Иоселиани, удостоенный особого приза жюри Венецианского кинофестиваля.
Продавец оружия страдает от ревности к жене, а его очередная сделка идет не по плану. Тем временем его супруга проводит время с воришкой, который вместе с напарником уже присмотрел себе квартиру для следующего дельца. Там живут интеллигенты, у которых оказался ценный портрет девушки, написанный в XIX веке. Пока их квартиру обчищают бандиты, хозяева сидят на званом ужине, где заигравшиеся дети случайно разбивают дорогой сервиз. Жизни этих людей тесно переплетены между собой, хоть они еще этого не осознают.
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Информация
Рейтинг
- ОИРежиссёр
Отар
Иоселиани
- КРАктриса
Катя
Рупе
- АдАктриса
Аликс
де Монтегю
- ФМАктёр
Франсуа
Мишель
- ЖБАктёр
Жан-Пьер
Бовиала
- ПОАктёр
Паскаль
Обье
- КБАктриса
Кристиана
Байли
- БЭАктёр
Бернар
Эйзеншиц
- ГПАктёр
Ганс
Питер Клоос
- МНАктриса
Майте
Наир
- МААктёр
Матьё
Амальрик
- ОИСценарист
Отар
Иоселиани
- ЖБСценарист
Жерар
Браш
- Актёр дубляжа
Игор�ь
Ясулович
- ВЗАктёр дубляжа
Вадим
Захарченко
- ЛДАктриса дубляжа
Лариса
Данилина
- ВКАктёр дубляжа
Виталий
Комиссаров
- НГАктёр дубляжа
Николай
Граббе
- МШХудожник
Мик
Шеминаль