Фавориты луны (фильм, 1984) смотреть онлайн

Сюжет

Судьбы самых разных жителей парижского района причудливым образом переплетаются из-за фарфорового сервиза и старого портрета. Первый цветной фильм классика Отара Иоселиани, удостоенный особого приза жюри Венецианского кинофестиваля.



Продавец оружия страдает от ревности к жене, а его очередная сделка идет не по плану. Тем временем его супруга проводит время с воришкой, который вместе с напарником уже присмотрел себе квартиру для следующего дельца. Там живут интеллигенты, у которых оказался ценный портрет девушки, написанный в XIX веке. Пока их квартиру обчищают бандиты, хозяева сидят на званом ужине, где заигравшиеся дети случайно разбивают дорогой сервиз. Жизни этих людей тесно переплетены между собой, хоть они еще этого не осознают.



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