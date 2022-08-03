Фанатик (фильм, 2000) смотреть онлайн

Меломан, продающий виниловые пластинки, пытается разобраться в личной жизни. Культовый ромком с Джоном Кьюсаком по роману Ника Хорнби «Hi-Fi».



Больше всего на свете Роб Гордон фанатеет от музыки. У него даже есть свой магазин виниловых пластинок, хотя иногда может показаться, что ни сам Роб, ни его сотрудники не горят желанием заниматься делом. Они подшучивают над музыкальными вкусами посетителей и большую часть времени составляют микстейпы с любимыми композициями. Только когда Роба бросает его девушка Лаура, он понимает, что в какой-то момент совершил ошибку. Чтобы разобраться в себе и понять, почему последние отношения не удались, Роб решает отмотать пластинку назад и вновь проиграть топ-5 самых горьких разрывов в своей жизни.



Сможет ли Роб найти причину своих романтических неудач и и стать другим человеком, расскажет «Фанатик» — фильм 2000 года смотреть онлайн можно на Wink.

