Фанатик (фильм, 2000) смотреть онлайн
О фильме
Меломан, продающий виниловые пластинки, пытается разобраться в личной жизни. Культовый ромком с Джоном Кьюсаком по роману Ника Хорнби «Hi-Fi».
Больше всего на свете Роб Гордон фанатеет от музыки. У него даже есть свой магазин виниловых пластинок, хотя иногда может показаться, что ни сам Роб, ни его сотрудники не горят желанием заниматься делом. Они подшучивают над музыкальными вкусами посетителей и большую часть времени составляют микстейпы с любимыми композициями. Только когда Роба бросает его девушка Лаура, он понимает, что в какой-то момент совершил ошибку. Чтобы разобраться в себе и понять, почему последние отношения не удались, Роб решает отмотать пластинку назад и вновь проиграть топ-5 самых горьких разрывов в своей жизни.
Сможет ли Роб найти причину своих романтических неудач и и стать другим человеком, расскажет «Фанатик» — фильм 2000 года смотреть онлайн можно на Wink.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрКомедия, Драма, Мелодрама
КачествоFull HD, SD
Время109 мин / 01:49
Рейтинг
- Режиссёр
Стивен
Фрирз
- Актёр
Джон
Кьюсак
- ИХАктриса
Ибен
Хьейле
- ТЛАктёр
Тодд
Луисо
- Актёр
Джек
Блэк
- ЛБАктриса
Лиза
Боне
- Актриса
Кэтрин
Зета-Джонс
- ДКАктриса
Джоан
Кьюсак
- Актёр
Тим
Роббинс
- КРАктёр
Крис
Реманн
- БКАктёр
Бен
Карр
- ДВСценарист
Д.
В. Де Винсентис
- СПСценарист
Стив
Пинк
- Сценарист
Джон
Кьюсак
- СРСценарист
Скотт
Розенберг
- Продюсер
Тим
Беван
- РСПродюсер
Радд
Симмонс
- Продюсер
Лиза
Чейсин
- Продюсер
Джон
Кьюсак
- ЛЛХудожник
Ларри
Ланди
- МОМонтажёр
Мик
Одсли
- ШМОператор
Шеймас
МакГарви
- Композитор
Говард
Шор