Евгений Онегин
Актёры и съёмочная группа фильма «Евгений Онегин»

Актёры и съёмочная группа фильма «Евгений Онегин»

Актёры

Вадим Медведев

АктёрЕвгений Онегин
Ариадна Шенгелая

АктрисаТатьяна Ларина
Игорь Озеров

АктёрВладимир Ленский
Светлана Немоляева

АктрисаОльга Ларина
Иван Петров

АктёрГремин
Ольга Порудолинская

Актриса
Гликерия Богданова-Чеснокова

Актриса
Яков Родос

Актёр
Владимир Васильев

Актёр
Аркадий Трусов

Актёр

Сценаристы

Александр Пушкин

Сценарист
Александр Ивановский

Сценарист
Пётр Чайковский

Сценарист

Продюсеры

В. Яковлев

Продюсер

Актёры дубляжа

Евгений Кибкало

Актёр дубляжа
Галина Вишневская

Актриса дубляжа
Антон Григорьев

Актёр дубляжа
Лариса Авдеева

Актриса дубляжа

Операторы

Евгений Шапиро

Оператор