Этот неловкий момент (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Un moment d'égarement
Мелодрама, Комедия101 мин18+
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О фильме
Два закадычных друга со своими дочерьми проводят отпуск на Ривьере. Где на солнечных пляжах одному из отцов предстоит по уши влюбиться. Все бы ничего, да только прелестная девушка является дочерью лучшего друга — строгого отца, грозящего пристрелить любого, кто подойдет к обожаемой малышке.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Режиссёр
Жан-Франсуа
Рише
- Актёр
Венсан
Кассель
- Актёр
Франсуа
Клюзе
- ЛЛАктриса
Лола
Ле Ланн
- АИАктриса
Алис
Исааз
- ЛМАктёр
Лука
Мельява
- Актриса
Ноэми
Мерлан
- РААктёр
Ромейн
Апельбаум
- ФНАктёр
Филипп
Наон
- ФБАктёр
Франсуа
Бергуан
- АЭАктриса
Аннелиз
Эсме
- КБСценарист
Клод
Берри
- Сценарист
Жан-Франсуа
Рише
- ЛАСценарист
Лиза
Азуэлос
- СДПродюсер
Себастьен
Деллуа
- ТЛПродюсер
Тома
Лангманн
- ДДПродюсер
Дэниэл
Делюм
- ДЭПродюсер
Диана
Элбаум
- ВГАктёр дубляжа
Вячеслав
Гиндин
- ХЛХудожница
Хайят
Лушпински
- РГОператор
Роберт
Ганц
- ПМОператор
Паскаль
Марти
- ФРКомпозитор
Филипп
Ромби