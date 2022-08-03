Этот неловкий момент
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Этот неловкий момент

Этот неловкий момент (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Un moment d'égarement
Мелодрама, Комедия101 мин18+

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О фильме

Два закадычных друга со своими дочерьми проводят отпуск на Ривьере. Где на солнечных пляжах одному из отцов предстоит по уши влюбиться. Все бы ничего, да только прелестная девушка является дочерью лучшего друга — строгого отца, грозящего пристрелить любого, кто подойдет к обожаемой малышке.

Страна
Бельгия, Франция
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD, SD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Этот неловкий момент»