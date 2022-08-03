Wink
Фильмы
Если я останусь

Если я останусь (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, If I Stay
Фантастика, Драма102 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Мия — талантливая девушка, влюбленная в классическую музыку, в свою виолончель и рокера Адама. Но после автокатастрофы Мия оказывается в коме. Пока тело девушки лежит в больнице, ее душа должна решить, хочет ли она жить дальше или же лучше отправиться в мир иной вслед за своими родными.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Драма, Мелодрама, Фэнтези, Музыка
Качество
SD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Если я останусь»