Если свекровь – монстр…
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Если свекровь – монстр…

Если свекровь – монстр… (фильм, 2005) смотреть онлайн

9.72005, Monster-in-Law
Мелодрамы97 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Красавица Шарлотта "Чарли" Кантиллини уже почти совсем разочаровалась в мужчинах, когда встретила Кевина. Когда молодой человек сделал ей предложение, она, конечно, согласилась. Однако вместе со свадебными хлопотами в жизнь Шарлотты пришла мать Кевина - властная Виола.

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Информация

Страна
США, Германия
Качество
SD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Если свекровь – монстр…»

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