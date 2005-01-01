Если свекровь – монстр… (фильм, 2005) смотреть онлайн
9.72005, Monster-in-Law
Мелодрамы97 мин18+
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Сюжет
Красавица Шарлотта "Чарли" Кантиллини уже почти совсем разочаровалась в мужчинах, когда встретила Кевина. Когда молодой человек сделал ей предложение, она, конечно, согласилась. Однако вместе со свадебными хлопотами в жизнь Шарлотты пришла мать Кевина - властная Виола.
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Информация
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
5.6 IMDb
- Режиссёр
Роберт
Лукетич
- Актриса
Дженнифер
Лопес
- Актриса
Джейн
Фонда
- МВАктёр
Майкл
Вартан
- ВСАктриса
Ванда
Сайкс
- Актёр
Адам
Скотт
- ММАктриса
Монит
Мазур
- Актриса
Энни
Пэррис
- Актёр
Уилл
Арнетт
- ЭСАктриса
Элейн
Стритч
- СДАктёр
Стивен
Данэм
- КБПродюсер
Крис
Бендер
- ДСПродюсер
Дж.С.
Спинк
- Продюсер
Паула
Вайнштейн
- Продюсер
Ричард
Бренер
- ЖНАктриса дубляжа
Жанна
Никонова
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Гаспарова
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- ИСАктриса дубляжа
Ирина
Савина
- АКАктёр дубляжа
Александр
Комлев
- ДФХудожник
Джеймс
Ф. Трусдейл
- КБХудожница
Ким
Барретт
- ЗМХудожница
Зузан
Мина Эшельбах
- КТМонтажёр
Кевин
Тент
- РКОператор
Рассел
Карпентер
- ДНКомпозитор
Дэвид
Ньюман
- РКомпозитор
Рози