Если свекровь – монстр… (фильм, 2005) смотреть онлайн

Сюжет

Красавица Шарлотта "Чарли" Кантиллини уже почти совсем разочаровалась в мужчинах, когда встретила Кевина. Когда молодой человек сделал ей предложение, она, конечно, согласилась. Однако вместе со свадебными хлопотами в жизнь Шарлотты пришла мать Кевина - властная Виола.



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