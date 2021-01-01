Эннио. Маэстро (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Документально-биографический фильм об Эннио Морриконе. История жизни и творчества легендарного композитора от режиссера «Легенды о пианисте» Джузеппе Торнаторе. За свою музыкальную карьеру Морриконе написал более 400 саундтреков. О своем сотрудничестве с классиком в фильме рассказывают Дарио Ардженто, Бернардо Бертолуччи, Квентин Тарантино и другие режиссеры. Кстати, музыку к оскароносному прорыву самого Торнаторе «Новый кинотеатр «Парадизо»» тоже написал Морриконе, и их рабочие отношения переросли в многолетнюю дружбу, благодаря которой великий кинокомпозитор смог по-настоящему раскрыться перед камерой, давая интервью для документальной картины. Оценить ее вы можете в видеосервисе Wink, посмотрев онлайн фильм «Эннио. Маэстро» (2021).



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