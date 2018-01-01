Wink
Актёры и съёмочная группа фильма «Элвин и Бурундуки. На связи|Ведьма-меняла»

Режиссёры

Дженис Карман

Дженис Карман

Janice Karman
Режиссёр

Актёры

Эммануэль Гарижо

Эммануэль Гарижо

Emmanuel Garijo
АктёрAlvin
Карин Фовио

Карин Фовио

Karine Foviau
Актриса
Матиас Козловски

Матиас Козловски

Mathias Kozlowski
Актёр
Мари-Южени Марешаль

Мари-Южени Марешаль

Marie-Eugénie Maréchal
Актриса
Наташа Мюллер

Наташа Мюллер

Natacha Muller
Актриса
Жером Повель

Жером Повель

Jérôme Pauwels
АктёрDave
Джесси Френсис

Джесси Френсис

Jessie Francis
АктрисаKaren LaFortne
Росс Багдасарян мл.

Росс Багдасарян мл.

Ross Bagdasarian Jr.
АктёрAlvin
Дженис Карман

Дженис Карман

Janice Karman
АктрисаTheodore
Ванесса Багдасарян

Ванесса Багдасарян

Vanessa Bagdasarian
Актриса

Сценаристы

Майкл Багдасарян

Майкл Багдасарян

Michael Bagdasarian
Сценарист
Ванесса Багдасарян

Ванесса Багдасарян

Vanessa Bagdasarian
Сценарист

Продюсеры

Дженис Карман

Дженис Карман

Janice Karman
Продюсер
Росс Багдасарян мл.

Росс Багдасарян мл.

Ross Bagdasarian Jr.
Продюсер
Ванесса Багдасарян

Ванесса Багдасарян

Vanessa Bagdasarian
Продюсер

Актёры дубляжа

Владимир Антоник

Владимир Антоник

Актёр дубляжа
Ольга Зубкова

Ольга Зубкова

Актриса дубляжа
Александр Груздев

Александр Груздев

Актёр дубляжа
Татьяна Шитова

Татьяна Шитова

Актриса дубляжа
Мария Овчинникова

Мария Овчинникова

Актриса дубляжа

Художники

Дженис Карман

Дженис Карман

Janice Karman
Художница

Монтажёры

Майкл Багдасарян

Майкл Багдасарян

Michael Bagdasarian
Монтажёр