Wink
Фильмы
Экстрасенсы HD
Актёры и съёмочная группа фильма «Экстрасенсы HD»

Актёры и съёмочная группа фильма «Экстрасенсы HD»

Режиссёры

Афонсо Пойарт

Афонсо Пойарт

Afonso Poyart
Режиссёр

Актёры

Энтони Хопкинс

Энтони Хопкинс

Anthony Hopkins
АктёрDr. John Clancy
Колин Фаррелл

Колин Фаррелл

Colin Farrell
АктёрCharles Ambrose
Джеффри Дин Морган

Джеффри Дин Морган

Jeffrey Dean Morgan
АктёрJoe Merriwether
Эбби Корниш

Эбби Корниш

Abbie Cornish
АктрисаKatherine Cowles
Мэтт Джералд

Мэтт Джералд

Matt Gerald
АктёрAgent Sloman
Хосе Пабло Кантильо

Хосе Пабло Кантильо

Jose Pablo Cantillo
АктёрAgent Sawyer
Марли Шелтон

Марли Шелтон

Marley Shelton
АктрисаLaura Merriwether
Ксандер Беркли

Ксандер Беркли

Xander Berkeley
АктёрMr. Ellis
Кенни Джонсон

Кенни Джонсон

Kenny Johnson
АктёрDavid Raymond
Джошуа Клоуз

Джошуа Клоуз

Joshua Close
АктёрLinus Harp (в титрах: Josh Close)

Сценаристы

Шон Бэйли

Шон Бэйли

Sean Bailey
Сценарист
Тед Гриффин

Тед Гриффин

Ted Griffin
Сценарист

Продюсеры

Клаудия Блюмхубер

Клаудия Блюмхубер

Claudia Bluemhuber
Продюсер
Бо Флинн

Бо Флинн

Beau Flynn
Продюсер

Актёры дубляжа

Рудольф Панков

Рудольф Панков

Актёр дубляжа
Александр Гаврилин

Александр Гаврилин

Актёр дубляжа
Сергей Чихачёв

Сергей Чихачёв

Актёр дубляжа
Алена Фалалеева

Алена Фалалеева

Актриса дубляжа
Данил Щебланов

Данил Щебланов

Актёр дубляжа

Художники

Дениз Уингейт

Дениз Уингейт

Denise Wingate
Художница
Фрэнк Гэллин

Фрэнк Гэллин

Frank Galline
Художник

Монтажёры

Лукас Гонзага

Лукас Гонзага

Lucas Gonzaga
Монтажёр

Операторы

Брендан Гэлвин

Брендан Гэлвин

Brendan Galvin
Оператор

Композиторы

Брайан Трансо

Брайан Трансо

Brian Transeau
Композитор