Экстрасенсы HD
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Экстрасенсы HD

Экстрасенсы HD (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Solace
Триллер, Криминал97 мин18+

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О фильме

Джон Клэнси, экстрасенс, много раз помогавший ФБР в расследованиях неразрешимых преступлений, сталкивается с самым опасным делом в своей жизни. Его способность видеть прошлое оказывается бессильна перед новым противником — хладнокровным убийцей, который способен предвидеть будущее.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Криминал, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Экстрасенсы HD»