Экстрасенсы HD (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Solace
Триллер, Криминал97 мин18+
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О фильме
Джон Клэнси, экстрасенс, много раз помогавший ФБР в расследованиях неразрешимых преступлений, сталкивается с самым опасным делом в своей жизни. Его способность видеть прошлое оказывается бессильна перед новым противником — хладнокровным убийцей, который способен предвидеть будущее.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Криминал, Детектив, Триллер
КачествоSD
Время97 мин / 01:37
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.4 IMDb
- АПРежиссёр
Афонсо
Пойарт
- Актёр
Энтони
Хопкинс
- Актёр
Колин
Фаррелл
- Актёр
Джеффри
Дин Морган
- Актриса
Эбби
Корниш
- Актёр
Мэтт
Джералд
- ХПАктёр
Хосе
Пабло Кантильо
- МШАктриса
Марли
Шелтон
- Актёр
Ксандер
Беркли
- КДАктёр
Кенни
Джонсон
- ДКАктёр
Джошуа
Клоуз
- ШБСценарист
Шон
Бэйли
- ТГСценарист
Тед
Гриффин
- Продюсер
Клаудия
Блюмхубер
- Продюсер
Бо
Флинн
- РПАктёр дубляжа
Рудольф
Панков
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- АФАктриса дубляжа
Алена
Фалалеева
- ДЩАктёр дубляжа
Данил
Щебланов
- ДУХудожница
Дениз
Уингейт
- ФГХудожник
Фрэнк
Гэллин
- ЛГМонтажёр
Лукас
Гонзага
- БГОператор
Брендан
Гэлвин
- БТКомпозитор
Брайан
Трансо