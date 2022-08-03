Экстрасенсы HD (фильм, 2015) смотреть онлайн

Джон Клэнси, экстрасенс, много раз помогавший ФБР в расследованиях неразрешимых преступлений, сталкивается с самым опасным делом в своей жизни. Его способность видеть прошлое оказывается бессильна перед новым противником — хладнокровным убийцей, который способен предвидеть будущее.



