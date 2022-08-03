Эксперимент: Зло (фильм, 2014) смотреть онлайн
7.02014, The Quiet Ones
Ужасы, Триллер93 мин18+
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О фильме
Неортодоксальный профессор, использующий в своей работе спорные методы, и его лучшие ученики проводят серию тестов на молодой пациентке, подводя ее к грани безумия. Эксперимент выходит из-под контроля, и начинают происходить ужасающие мистические явления с необратимыми последствиями.
СтранаВеликобритания
ЖанрУжасы, Детектив, Триллер
КачествоFull HD
Время93 мин / 01:33
Рейтинг
4.8 КиноПоиск
5.1 IMDb
- ДПРежиссёр
Джон
Пог
- Актёр
Джаред
Харрис
- Актриса
Оливия
Кук
- Актёр
Сэм
Клафлин
- ЭРАктриса
Эрин
Ричардс
- РФАктёр
Рори
Флек-Бирн
- ЛКАктёр
Лори
Кэлверт
- АМАктёр
Альдо
Маланд
- МПАктёр
Макс
Пиркис
- ТРАктриса
Трэйси
Рэй
- РКАктёр
Ричард
Каннингэм
- ОМСценарист
Орен
Муверман
- ДПСценарист
Джон
Пог
- ТдСценарист
Том
де Вилле
- Продюсер
Тобин
Армруст
- ДГПродюсер
Джеймс
Гэй-Рис
- БХПродюсер
Бен
Холден
- СОПродюсер
Саймон
Оукс
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- ГГМонтажёр
Гленн
Гарлэнд
- МЭОператор
Матьяш
Эрдей
- ЛВКомпозитор
Лукас
Видаль