Экспат (фильм, 2011) смотреть онлайн

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Смотреть опасные боевики онлайн с загадками, погонями и пушками ты можешь бесплатно в хорошем качестве на нашем портале. Оформи подписку и смотри захватывающий боевик «Экспат» на нашем канале в высоком качестве. Отец, работающий в шикарном офисе, с крутыми разработками, оказывается агентом ЦРУ. Работа под прикрытием сложное и не всегда семейное занятие. Именно по этой причине главный герой оставляет профессию, чтобы окунуться в спокойную мирную жизнь и наладить отношения со своей дочкой. Но вдруг, в один обычный день, заехав в офис за посылкой, бывший агент начинает подозревать неладное. Тут и начинается миссия по спасению себя и дочки. Что происходит и кто начал охоту на обычную семью? Погони и драки, любовь и долг, честь и достоинство - все сплетется в едино. Бывший друг и напарник легко могут оказаться беспощадными убийцами. Дочь, уверенная в правдивости отца, понимает, что вся его жизнь иллюзия и он не тот кем казался ей раньше. Кто же главный герой? Вербовка и стертое прошлое. Желание узнать правду. Ложь и похищение. Бизнес или жизнь собственной дочки? Столько вопросов и ни одного ответа. Только посмотрев фильм «Экспат» онлайн в высоком качестве на нашем канале, ты сможешь понять, что случилось с героем и как он спасет жизнь.



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