Фильм Эдем

1939 год. Один изГалапагосских островов становится пристанищем длягорстки людей, которые больше нехотят жить вцивилизации. Нотонкий баланс нарушается, когда ккоммуне присоединяется скандальная Баронесса. Ееинтриги ижажда власти превращают райскую обитель востров страданий изаговоров. Градус напряжения накаляется допредела иприводит кчереде жутких убийств, тайна которых досих порне раскрыта.



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