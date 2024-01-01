Фильм Эдем

О фильме
1939 год. Один изГалапагосских островов становится пристанищем длягорстки людей, которые больше нехотят жить вцивилизации. Нотонкий баланс нарушается, когда ккоммуне присоединяется скандальная Баронесса. Ееинтриги ижажда власти превращают райскую обитель востров страданий изаговоров. Градус напряжения накаляется допредела иприводит кчереде жутких убийств, тайна которых досих порне раскрыта.
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Рейтинг
- Режиссёр
Рон
Ховард
- ПГАктёр
Пол
Глисон
- Актёр
Даниэль
Брюль
- ТУАктёр
Тоби
Уоллес
- ДТАктёр
Джонатан
Титтел
- Актёр
Ричард
Роксбург
- Актриса
Ана
де Армас
- ССАктриса
Сидни
Суини
- Актёр
Джуд
Лоу
- Актриса
Ванесса
Кирби
- Сценарист
Ной
Пинк
- Сценарист
Рон
Ховард
- Продюсер
Рон
Ховард
- СФПродюсер
Стюарт
Форд
- Продюсер
Брайан
Грейзер
- УМПродюсер
Уильям
М. Коннор
- ДВХудожник
Дэвид
Валенсиа
- МВМонтажёр
Мэтт
Вилла
- ХЦКомпозитор
Ханс
Циммер