Джунгли зовут! В поисках Марсупилами (фильм, 2012) смотреть онлайн

Джунгли зовут! В поисках Марсупилами (фильм, 2012)
2012, Sur la piste du Marsupilami
Комедия, Приключения100 мин12+
О фильме
Чтобы спасти карьеру, телеведущий Дэн Джеральдо решает сделать сенсационный репортаж из таинственной страны Паломбии, где обитает самое загадочное существо на планете — Марсупилами. Благодаря авантюристу Паблито Дэн знакомится со зверьком и попадает в водоворот удивительных приключений.
СтранаФранция, Бельгия
ЖанрКомедия, Семейный, Приключения
КачествоSD
Время100 мин / 01:40
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.5 IMDb
- Режиссёр
Ален
Шаба
- ЖДАктёр
Жамель
Деббуз
- Актёр
Ален
Шаба
- ФТАктёр
Фред
Тесто
- Актёр
Ламбер
Вильсон
- ЖНАктриса
Жеральдин
Накаш
- ПТАктёр
Патрик
Тимси
- ЖВАктёр
Жак
Вебер
- ДСАктёр
Далип
Сингх
- КМАктёр
Карлос
Масиас Маркес
- АФСценарист
Андрэ
Франкен
- Сценарист
Ален
Шаба
- Продюсер
Ален
Шаба
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- Актёр дубляжа
Андрей
Градов
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- РМХудожник
Рафаэль
Мандухано
- АМХудожник
Алексис
МакКензи Майн
- СВХудожница
Сесиль
Ватело
- Оператор
Лоран
Дайян
- БККомпозитор
Бруно
Куле