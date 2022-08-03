Джунгли зовут! В поисках Марсупилами (фильм, 2012) смотреть онлайн

Чтобы спасти карьеру, телеведущий Дэн Джеральдо решает сделать сенсационный репортаж из таинственной страны Паломбии, где обитает самое загадочное существо на планете — Марсупилами. Благодаря авантюристу Паблито Дэн знакомится со зверьком и попадает в водоворот удивительных приключений.

