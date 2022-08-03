Wink
Джунгли зовут! В поисках Марсупилами

Джунгли зовут! В поисках Марсупилами (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Sur la piste du Marsupilami
Комедия, Приключения100 мин12+

О фильме

Чтобы спасти карьеру, телеведущий Дэн Джеральдо решает сделать сенсационный репортаж из таинственной страны Паломбии, где обитает самое загадочное существо на планете — Марсупилами. Благодаря авантюристу Паблито Дэн знакомится со зверьком и попадает в водоворот удивительных приключений.

Страна
Франция, Бельгия
Жанр
Комедия, Семейный, Приключения
Качество
SD
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.5 IMDb

