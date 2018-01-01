Wink
Детям
Джунгли зовут! В поисках Марсупилами
Актёры и съёмочная группа фильма «Джунгли зовут! В поисках Марсупилами»

Режиссёры

Ален Шаба

Alain Chabat
Режиссёр

Актёры

Жамель Деббуз

Jamel Debbouze
АктёрPablito Camaron
Ален Шаба

Alain Chabat
АктёрDan Geraldo
Фред Тесто

Fred Testot
АктёрHermoso vieux / Hermoso jeune
Ламбер Вильсон

Lambert Wilson
АктёрGénéral Pochero
Жеральдин Накаш

Géraldine Nakache
АктрисаPétunia
Патрик Тимси

Patrick Timsit
АктёрCaporal
Жак Вебер

Jacques Weber
АктёрPapa Dan
Далип Сингх

Dalip Singh
АктёрBolo (в титрах: The Great Khali)
Карлос Масиас Маркес

Carlos Macias Marquez
АктёрGangster 2

Сценаристы

Андрэ Франкен

André Franquin
Сценарист
Ален Шаба

Alain Chabat
Сценарист

Продюсеры

Ален Шаба

Alain Chabat
Продюсер

Актёры дубляжа

Андрей Бархударов

Актёр дубляжа
Никита Прозоровский

Актёр дубляжа
Илья Исаев

Актёр дубляжа
Андрей Градов

Актёр дубляжа
Татьяна Шитова

Актриса дубляжа

Художники

Рафаэль Мандухано

Rafael Mandujano
Художник
Алексис МакКензи Майн

Alexis McKenzie Main
Художник
Сесиль Ватело

Cecile Vatelot
Художница

Операторы

Лоран Дайян

Laurent Dailland
Оператор

Композиторы

Бруно Куле

Bruno Coulais
Композитор