WinkДетямДжунгли зовут! В поисках МарсупиламиАктёры и съёмочная группа фильма «Джунгли зовут! В поисках Марсупилами»
Актёры и съёмочная группа фильма «Джунгли зовут! В поисках Марсупилами»
Режиссёры
Актёры
АктёрPablito Camaron
Жамель ДеббузJamel Debbouze
АктёрDan Geraldo
Ален ШабаAlain Chabat
АктёрHermoso vieux / Hermoso jeune
Фред ТестоFred Testot
АктёрGénéral Pochero
Ламбер ВильсонLambert Wilson
АктрисаPétunia
Жеральдин НакашGéraldine Nakache
АктёрCaporal
Патрик ТимсиPatrick Timsit
АктёрPapa Dan
Жак ВеберJacques Weber
АктёрBolo (в титрах: The Great Khali)
Далип СингхDalip Singh
АктёрGangster 2