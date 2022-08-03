Джошуа (фильм, 2007) смотреть онлайн
7.32007, Joshua
Ужасы, Триллер101 мин18+
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О фильме
История о Брэде и Эбби Кэрн — замечательных родителях, живущих в превосходном доме на Манхэттене и ведущих беззаботную жизнь. Всe круто меняется, когда у них рождается дочь Лили. С появлением малышки в доме тeмная сущность первого сына Джошуа начинает проявляться…
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ДРРежиссёр
Джордж
Рэтлифф
- Актёр
Сэм
Рокуэлл
- Актриса
Вера
Фармига
- СУАктриса
Селия
Уэстон
- ДРАктёр
Даллас
Робертс
- ММАктёр
Майкл
Маккин
- ДКАктёр
Джейкоб
Коган
- НДАктриса
Нэнси
Джиллз
- ЛЛАктриса
Линда
Ларкин
- АДАктёр
Алекс
Дрэйпер
- СРАктриса
Стефани
Рот Хаберли
- ДГСценарист
Дэвид
Гилберт
- ДРСценарист
Джордж
Рэтлифф
- ТФПродюсер
Томас
Фатон
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- НЛАктриса дубляжа
Нина
Лунева
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- ВПАктёр дубляжа
Виктор
Петров
- БДОператор
Бенуа
Деби
- НМКомпозитор
Нико
Мьюли