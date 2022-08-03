История о Брэде и Эбби Кэрн — замечательных родителях, живущих в превосходном доме на Манхэттене и ведущих беззаботную жизнь. Всe круто меняется, когда у них рождается дочь Лили. С появлением малышки в доме тeмная сущность первого сына Джошуа начинает проявляться…



