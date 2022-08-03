Джошуа
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Джошуа

Джошуа (фильм, 2007) смотреть онлайн

7.32007, Joshua
Ужасы, Триллер101 мин18+

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О фильме

История о Брэде и Эбби Кэрн — замечательных родителях, живущих в превосходном доме на Манхэттене и ведущих беззаботную жизнь. Всe круто меняется, когда у них рождается дочь Лили. С появлением малышки в доме тeмная сущность первого сына Джошуа начинает проявляться…

Страна
США
Жанр
Ужасы, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Джошуа»