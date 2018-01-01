Wink
Фильмы
Джордж из джунглей 2
Актёры и съёмочная группа фильма «Джордж из джунглей 2»

Режиссёры

Дэвид Гроссман

David Grossman
Режиссёр

Актёры

Кристофер Шоуэрман

Christopher Showerman
АктёрGeorge
Джули Бенц

Julie Benz
АктрисаUrsula
Энгус Т. Джонс

Angus T. Jones
АктёрGeorge Jr.
Томас Хейден Чёрч

Thomas Haden Church
АктёрLyle Van de Groot
Кристина Пиклз

Christina Pickles
АктрисаBeatrice Stanhope
Джон Клиз

John Cleese
АктёрApe
Майкл Кларк Дункан

Michael Clarke Duncan
АктёрMean Lion
Джон Кассир

John Kassir
АктёрVoice of Rocky / Armando
Кит Скотт

Keith Scott
Актёррассказчик

Сценаристы

Билл Скотт

Bill Scott
Сценарист
Джей Уорд

Jay Ward
Сценарист

Продюсеры

Дэниел Дж. Хеффнер

Daniel J. Heffner
Продюсер
Дэвид Хоберман

David Hoberman
Продюсер
Грегг Хоффман

Gregg Hoffman
Продюсер
Джордан Кернер

Jordan Kerner
Продюсер

Монтажёры

Алан Коуди

Alan Cody
Монтажёр

Композиторы

Дж. А.С. Редфорд

J.A.C. Redford
Композитор