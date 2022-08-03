Джиперс Криперс (фильм, 2001) смотреть онлайн

Если бы Дэрри и Триш знали, во что превратится их обычное путешествие домой на каникулы, то остались бы в колледже навсегда. Брат и сестра заметили его на безлюдной дороге рядом с жуткой, обветшалой церковью. Страшная фигура в длинном чeрном плаще и широкополой шляпе скидывала в подвал свертки, испачканные чем-то красным. После увиденного нужно было немедленно вдавить педаль газа взятой напрокат машины и умчаться от этого проклятого места как можно дальше. Но Дэрри и Триш допустили непоправимую, смертельную ошибку. Они решили вернуться и посмотреть: что же он прячет там, в подвале покосившейся церкви? Это безрассудное любопытство обернулось самым невообразимым кошмаром, который только можно себе представить…

