8.52001, Jeepers Creepers
Ужасы, Триллер87 мин18+
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Джиперс Криперс (фильм, 2001) смотреть онлайн
О фильме
Если бы Дэрри и Триш знали, во что превратится их обычное путешествие домой на каникулы, то остались бы в колледже навсегда. Брат и сестра заметили его на безлюдной дороге рядом с жуткой, обветшалой церковью. Страшная фигура в длинном чeрном плаще и широкополой шляпе скидывала в подвал свертки, испачканные чем-то красным. После увиденного нужно было немедленно вдавить педаль газа взятой напрокат машины и умчаться от этого проклятого места как можно дальше. Но Дэрри и Триш допустили непоправимую, смертельную ошибку. Они решили вернуться и посмотреть: что же он прячет там, в подвале покосившейся церкви? Это безрассудное любопытство обернулось самым невообразимым кошмаром, который только можно себе представить…
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ВСРежиссёр
Виктор
Сальва
- ДФАктриса
Джина
Филипс
- Актёр
Джастин
Лонг
- ДБАктёр
Джонатан
Брек
- ПБАктриса
Патриша
Белчер
- БСАктёр
Брэндон
Смит
- АБАктриса
Айлин
Бреннан
- ПШАктриса
Пегги
Шеффилд
- ДУАктёр
Джеффри
Уильям Эванс
- ПЧАктёр
Патрик
Черри
- ДБАктёр
Джон
Бешара
- ВССценарист
Виктор
Сальва
- УБПродюсер
Уилли
Бар
- Продюсер
Фрэнсис
Форд Коппола
- ДТПродюсер
Дж.
Тодд Харрис
- ТВАктриса дубляжа
Татьяна
Весёлкина
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- ССАктриса дубляжа
Светлана
Старикова
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- Актриса дубляжа
Александра
Назарова
- БПХудожница
Барбара
Петерсон
- ЭММонтажёр
Эд
Маркс
- ДЭОператор
Дон
Э. ФонтЛеРой
- БСКомпозитор
Беннетт
Сэлвей