Джезабель (фильм, 2014) смотреть онлайн
7.92014, Jessabelle
Триллер, Ужасы86 мин12+
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О фильме
После трагической аварии, унесшей жизни мужа Джесси и их еще нерожденного ребенка, девушка вынуждена переехать к своему отцу. Вскоре она обнаруживает загадочные видеозаписи, снятые ее давно умершей матерью. Джесси с ужасом понимает, что таинственные предсказания начинают сбываться…
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
5.4 IMDb
- ССАктриса
Сара
Снук
- Актриса
Джоэль
Картер
- МВАктёр
Марк
Веббер
- ДЭАктёр
Дэвид
Эндрюс
- Актриса
Ана
де ла Регера
- Актриса
Эмбер
Стивенс
- КЭАктёр
Крис
Эллис
- БХАктёр
Брайан
Хэллисей
- ВУАктёр
Вон
Уилсон
- ЛОАктриса
Лариса
Олейник
- РБСценарист
Роберт
Бен Гарант
- Продюсер
Джейсон
Блум
- ПЯПродюсер
Пол
Янг
- ДППродюсер
Джерри
П. Джейкобс
- НТАктриса дубляжа
Наталья
Терешкова
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- ЮЧАктриса дубляжа
Юлия
Черкасова
- ДШХудожник
Джей
Шонесси
- МФОператор
Майкл
Фимоньяри
- АСКомпозитор
Антон
Санко