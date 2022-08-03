Джезабель (фильм, 2014) смотреть онлайн

После трагической аварии, унесшей жизни мужа Джесси и их еще нерожденного ребенка, девушка вынуждена переехать к своему отцу. Вскоре она обнаруживает загадочные видеозаписи, снятые ее давно умершей матерью. Джесси с ужасом понимает, что таинственные предсказания начинают сбываться…

