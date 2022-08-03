Джезабель
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Джезабель

Джезабель (фильм, 2014) смотреть онлайн

7.92014, Jessabelle
Триллер, Ужасы86 мин12+

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О фильме

После трагической аварии, унесшей жизни мужа Джесси и их еще нерожденного ребенка, девушка вынуждена переехать к своему отцу. Вскоре она обнаруживает загадочные видеозаписи, снятые ее давно умершей матерью. Джесси с ужасом понимает, что таинственные предсказания начинают сбываться…

Страна
США
Жанр
Ужасы, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Джезабель»