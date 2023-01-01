Биография

Эмбер Стивенс — актриса, режиссер, продюсер, фотомодель. Зрителям артистка знакома по ярким ролям в сериалах «Университет», «CSI: Место преступления» и фильмах «Новый человек-паук», «Джессабель». Будущая актриса родилась в 1986 году в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. В начале своего творческого пути девушка снялась в нескольких рекламных роликах. Первую роль Эмбер Стивенс исполнила в 2005 году в эпизоде сериала «Настоящие дикари». Затем она появилась в картинах «Тройной форсаж: Токийский Дрифт», «CSI: Место преступления». В 2007 году актриса начала сниматься в телесериале ABC Family «Грек», в котором Эмбер Стивенс предстала в образе одной из главных героинь. Запоминающихся персонажей она сыграла в лентах «Новый Человек-паук», «Джессабель», «Мачо и ботан 2». В небольших эпизодах актрису можно увидеть в сериалах «Как я встретил вашу маму», «Дерзкие и красивые», «Мыслить как преступник», «Анатомия страсти», «Счастливы вместе». В качестве одного из продюсеров девушка выступила в работе над фантастическим триллером «Пришелец», который был снят в 2002 году.