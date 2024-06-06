Джейн Эйр (фильм, 1996) смотреть онлайн
О фильме
Решительная гувернантка влюбляется в своего хозяина, не зная, какие тайны он скрывает. Экранизация великого романа Шарлотты Бронте с Уильямом Хертом и Шарлоттой Генсбур от режиссера Франко Дзеффирелли.
Сирота Джейн Эйр, пережив тяжелое детство вместе с тетей, которая ее не любила, устраивается работать гувернанткой для 9-летней девочки Адели Варанс. Ее подопечная — внебрачная дочь Эдварда Рочестера, владельца поместья Торнфилд. Джейн кажется тихой и непритязательной девушкой, но в моменты, требующие твердых решений и напористости, она показывает себя с лучшей стороны. Постепенно между ней и мистером Рочестером возникают чувства. Дело доходит до свадебных планов, но Джейн даже не подозревает, что на чердаке поместья уже долгое время живет Берта — жена Рочестера, страдающая от ментальных расстройств.
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Рейтинг
- ФДРежиссёр
Франко
Дзеффирелли
- Актриса
Шарлотта
Генсбур
- УХАктёр
Уильям
Хёрт
- ДПАктриса
Джоан
Плаурайт
- АПАктриса
Анна
Пэкуин
- ЖСАктриса
Жозефин
Серр
- Актриса
Фиона
Шоу
- ДЧАктриса
Джеральдин
Чаплин
- ЭМАктриса
Эль
Макферсон
- СУАктёр
Сэмюэл
Уэст
- ДВАктёр
Джон
Вуд
- ХУСценарист
Хью
Уайтмор
- ФДСценарист
Франко
Дзеффирелли
- ШБСценарист
Шарлотта
Бронте
- ДЛПродюсер
Дайсон
Ловелл
- ГИПродюсер
Гай
Ист
- ДХПродюсер
Джойс
Херлихи
- ЖЛПродюсер
Жан-Франсуа
Лепети
- ДБХудожница
Дженни
Беван
- ДУОператор
Дэвид
Уоткин