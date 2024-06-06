Решительная гувернантка влюбляется в своего хозяина, не зная, какие тайны он скрывает. Экранизация великого романа Шарлотты Бронте с Уильямом Хертом и Шарлоттой Генсбур от режиссера Франко Дзеффирелли.



Сирота Джейн Эйр, пережив тяжелое детство вместе с тетей, которая ее не любила, устраивается работать гувернанткой для 9-летней девочки Адели Варанс. Ее подопечная — внебрачная дочь Эдварда Рочестера, владельца поместья Торнфилд. Джейн кажется тихой и непритязательной девушкой, но в моменты, требующие твердых решений и напористости, она показывает себя с лучшей стороны. Постепенно между ней и мистером Рочестером возникают чувства. Дело доходит до свадебных планов, но Джейн даже не подозревает, что на чердаке поместья уже долгое время живет Берта — жена Рочестера, страдающая от ментальных расстройств.



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