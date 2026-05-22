Джек Райан: Призрачная война (фильм, 2026) смотреть онлайн

К Джеку Райану, который после ухода из ЦРУ работает в бизнес-секторе, обращается его бывший начальник Джеймс Грир, ныне заместитель директора ЦРУ. Он просит Джека по старой дружбе полететь в Дубай и выполнить «несложное задание». Нужно лишь встретить человека по имени Найджел и забрать у него «посылку». Джек нехотя соглашается и вместе с коллегой Майком Новембером отправляется в ОАЭ. Однако операция идёт не по плану: при встрече Найджела убивают, а Джек и Майк попадают под перекрёстный огонь спецслужб и наёмников

