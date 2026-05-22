Джек Райан: Призрачная война (фильм, 2026) смотреть онлайн
7.32026, Tom Clancy's Jack Ryan: Ghost War
Боевик106 мин18+
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О фильме
К Джеку Райану, который после ухода из ЦРУ работает в бизнес-секторе, обращается его бывший начальник Джеймс Грир, ныне заместитель директора ЦРУ. Он просит Джека по старой дружбе полететь в Дубай и выполнить «несложное задание». Нужно лишь встретить человека по имени Найджел и забрать у него «посылку». Джек нехотя соглашается и вместе с коллегой Майком Новембером отправляется в ОАЭ. Однако операция идёт не по плану: при встрече Найджела убивают, а Джек и Майк попадают под перекрёстный огонь спецслужб и наёмников
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
- ЭБРежиссёр
Эндрю
Бернштейн
- Актёр
Джон
Красински
- Актриса
Сиенна
Миллер
- ХЛАктёр
Халид
Лэйт
- Актёр
Уэнделл
Пирс
- Актёр
Майкл
Келли
- МБАктёр
Макс
Бисли
- ДДАктёр
Джей
Джей Филд
- Актёр
Дуглас
Ходж
- БГАктриса
Бетти
Гэбриел
- ДМАктёр
Доминик
Мафэм
- АБАктёр
Алекс
Брок
- БКАктёр
Билли
Клементс
- БХАктёр
Бобби
Холлэнд Хэнтон
- ТДАктёр
Том
Джонсон
- АБАктёр
Адам
Бернетт
- АКАктёр
Акбар
Курта
- ЧЭАктёр
Чука
Эквеогву
- НААктёр
Наджмеддин
АлХадад
- НРАктёр
Никита
Розенко
- БКАктёр
Бернард
Коллако
- СВАктёр
Стюарт
Вилан
- Сценарист
Джон
Красински
- НОСценарист
Ной
Оппенхайм
- ТКСценарист
Том
Клэнси
- Продюсер
Эндрю
Форм
- Продюсер
Джон
Красински
- АСПродюсер
Аллисон
Сигер
- ВМХудожник
Ватсал
Мистри
- ДБМонтажёр
Джейсон
Бэллэнтайн
- АВОператор
Арнау
Вальс Коломер
- Композитор
Рамин
Джавади