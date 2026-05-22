Джек Райан: Призрачная война
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Джек Райан: Призрачная война

Джек Райан: Призрачная война (фильм, 2026) смотреть онлайн

7.32026, Tom Clancy's Jack Ryan: Ghost War
Боевик106 мин18+

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О фильме

К Джеку Райану, который после ухода из ЦРУ работает в бизнес-секторе, обращается его бывший начальник Джеймс Грир, ныне заместитель директора ЦРУ. Он просит Джека по старой дружбе полететь в Дубай и выполнить «несложное задание». Нужно лишь встретить человека по имени Найджел и забрать у него «посылку». Джек нехотя соглашается и вместе с коллегой Майком Новембером отправляется в ОАЭ. Однако операция идёт не по плану: при встрече Найджела убивают, а Джек и Майк попадают под перекрёстный огонь спецслужб и наёмников

Страна
США
Жанр
Боевик
Время
106 мин / 01:46

Рейтинг

5.4 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Джек Райан: Призрачная война»