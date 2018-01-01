Дыши во мгле (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сильное землетрясение обрушивается на Париж, и город заволакивает туманом из ядовитых газов. Люди пытаются укрыться на крышах и верхних этажах. Так Анна и Матье оказываются у соседей сверху, но о спасении думать рано ― супругам надо спуститься вниз и вытащить из газового плена свою дочь.



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