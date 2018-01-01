Дыши во мгле (фильм, 2018) смотреть онлайн
7.82018, Дыши во мгле
Фантастика, Триллеры85 мин18+
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О фильме
Сильное землетрясение обрушивается на Париж, и город заволакивает туманом из ядовитых газов. Люди пытаются укрыться на крышах и верхних этажах. Так Анна и Матье оказываются у соседей сверху, но о спасении думать рано ― супругам надо спуститься вниз и вытащить из газового плена свою дочь.
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СтранаФранция, Канада
ЖанрФантастика, Приключения, Триллеры
КачествоSD
Время85 мин / 01:25
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.9 IMDb
- Актёр
Ромен
Дюрис
- Актриса
Ольга
Куриленко
- ФААктриса
Фантина
Ардуин
- МРАктёр
Мишель
Робен
- АГАктриса
Анна
Гейлор
- РГАктёр
Рефаэль
Гренассиа
- ЭМАктриса
Эрья
Мал�атье
- АМАктёр
Алексис
Маненти
- МААктёр
Морис
Антони
- РБАктёр
Робин
Бард
- ДРСценарист
Доминик
Роше
- ГКПродюсер
Гийом
Кольбок
- НДПродюсер
Николя
Дюваль-Адассовски
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- ЕБАктриса дубляжа
Екатерина
Буцкая
- ОЛАктёр дубляжа
Олег
Лепенец
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Антонова
- БГАктёр дубляжа
Борис
Георгиевский
- НБХудожница
Натали
Бенрос
- ИТМонтажёр
Иванн
Тибодо
- МККомпозитор
Мишель
Корривуа