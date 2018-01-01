Дыши во мгле
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Дыши во мгле

Дыши во мгле (фильм, 2018) смотреть онлайн

7.82018, Дыши во мгле
Фантастика, Триллеры85 мин18+

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О фильме

Сильное землетрясение обрушивается на Париж, и город заволакивает туманом из ядовитых газов. Люди пытаются укрыться на крышах и верхних этажах. Так Анна и Матье оказываются у соседей сверху, но о спасении думать рано ― супругам надо спуститься вниз и вытащить из газового плена свою дочь.

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Страна
Франция, Канада
Жанр
Фантастика, Приключения, Триллеры
Качество
SD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дыши во мгле»