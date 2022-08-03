Дьяволик (фильм, 2021) смотреть онлайн

Современная экранизация легендарного итальянского комикса. Чертовски харизматичный вор по прозвищу Дьяволик виртуозно грабит элиту города Клервилль, держа в постоянном напряжении полицию под управлением инспектора Гинко. Поймать неуловимого негодяя становится для последнего целью всей жизни. Для еe воплощения Гинко обращается к богатой вдове Еве Кант, владеющей уникальным розовым бриллиантом. Удастся ли ей не поддаться чарам Дьяволика и заманить преступника в ловушку?

