Дьяволик (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Современная экранизация легендарного итальянского комикса. Чертовски харизматичный вор по прозвищу Дьяволик виртуозно грабит элиту города Клервилль, держа в постоянном напряжении полицию под управлением инспектора Гинко. Поймать неуловимого негодяя становится для последнего целью всей жизни. Для еe воплощения Гинко обращается к богатой вдове Еве Кант, владеющей уникальным розовым бриллиантом. Удастся ли ей не поддаться чарам Дьяволика и заманить преступника в ловушку?
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.9 IMDb
