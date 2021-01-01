Дьявол в деталях
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Дьявол в деталях

Дьявол в деталях (фильм, 2021) смотреть онлайн

7.92021, The Little Things
Детективы, Криминал122 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Джо Дикон по прозвищу Дики трудится помощником шерифа в калифорнийском захолустье. Когда-то он был легендой полиции Лос-Анджелеса, но всe поменяло одно единственное дело, которое герой не сумел раскрыть. Спустя 5 лет похожие преступления повторяются. Дики решает подключиться к расследованию, чтобы наконец докопаться до правды и усмирить своих демонов.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Криминал, Детективы, Триллеры

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дьявол в деталях»

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