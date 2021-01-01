Дьявол в деталях (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Джо Дикон по прозвищу Дики трудится помощником шерифа в калифорнийском захолустье. Когда-то он был легендой полиции Лос-Анджелеса, но всe поменяло одно единственное дело, которое герой не сумел раскрыть. Спустя 5 лет похожие преступления повторяются. Дики решает подключиться к расследованию, чтобы наконец докопаться до правды и усмирить своих демонов.



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