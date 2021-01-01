Дьявол в деталях (фильм, 2021) смотреть онлайн
7.92021, The Little Things
Детективы, Криминал122 мин18+
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Сюжет
Джо Дикон по прозвищу Дики трудится помощником шерифа в калифорнийском захолустье. Когда-то он был легендой полиции Лос-Анджелеса, но всe поменяло одно единственное дело, которое герой не сумел раскрыть. Спустя 5 лет похожие преступления повторяются. Дики решает подключиться к расследованию, чтобы наконец докопаться до правды и усмирить своих демонов.
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Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.3 IMDb
- Режиссёр
Джон
Ли Хэнкок
- Актёр
Дензел
Вашингтон
- Актёр
Рами
Малек
- Актёр
Джаред
Лето
- КБАктёр
Кристофер
Бауэр
- МХАктриса
Майкл
Хайатт
- ТКАктёр
Терри
Кинни
- НМАктриса
Натали
Моралес
- ИААктриса
Изабель
Арраиса
- ДДАктёр
Джорис
Джарски
- Актёр
Гленн
Моршауэр
- Сценарист
Джон
Ли Хэнкок
- МДПродюсер
Майк
Дрэйк
- Продюсер
Джон
Ли Хэнкок
- Продюсер
Марк
Джонсон
- КМПродюсер
Кевин
МакКормик
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ЕХАктёр дубляжа
Евгений
Хазов
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова
- ЛЕХудожница
Лорен
Е. Полицци
- ДОХудожник
Дэниэл
Орланди
- ДШОператор
Джон
Шварцман
- ТНКомпозитор
Томас
Ньюман