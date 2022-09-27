Два воскресения
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Два воскресения

Два воскресения (фильм, 1963) смотреть онлайн

8.11963, Два воскресения
Драма84 мин18+

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О фильме

Люська, служащая единственной сберкассы совсем молодого города Радиозаводска, выигрывает на лотерейный билет нейлоновую шубку. Сослуживцы советуют девушке получить деньги и купить какую-нибудь полезную штуку. Люська едет в областной город, получает деньги и решает потратить их на двухнедельную поездку в Москву.

Страна
СССР
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.6 IMDb