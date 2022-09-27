Два воскресения (фильм, 1963) смотреть онлайн

Люська, служащая единственной сберкассы совсем молодого города Радиозаводска, выигрывает на лотерейный билет нейлоновую шубку. Сослуживцы советуют девушке получить деньги и купить какую-нибудь полезную штуку. Люська едет в областной город, получает деньги и решает потратить их на двухнедельную поездку в Москву.

