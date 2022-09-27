Два воскресения (фильм, 1963) смотреть онлайн
8.11963, Два воскресения
Драма84 мин18+
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О фильме
Люська, служащая единственной сберкассы совсем молодого города Радиозаводска, выигрывает на лотерейный билет нейлоновую шубку. Сослуживцы советуют девушке получить деньги и купить какую-нибудь полезную штуку. Люська едет в областной город, получает деньги и решает потратить их на двухнедельную поездку в Москву.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ВШРежиссёр
Владимир
Шредель
- ЛДАктриса
Людмила
Долгорукова
- ВКАктёр
Владимир
Корецкий
- ЛМАктриса
Людмила
Макарова
- ТПАктриса
Татьяна
Панкова
- ВПАктриса
Валентина
Пугачева
- СФАктёр
Сергей
Филиппов
- НВАктёр
Николай
Волков
- Актёр
Михаил
Глузский
- МПАктриса
Марина
Полбенцева
- БЛАктёр
Борис
Лёскин
- АГСценарист
Анатолий
Гребнев
- Актёр дубляжа
Сергей
Юрский
- СИОператор
Семен
Иванов
- АПКомпозитор
Андрей
Петров