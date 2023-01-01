Борис Лёскин

Биография

Борис Лескин – актер. Награжден орденами и медалями СССР. Лауреат фестивальных премий. Годы жизни: 1923 – 2020. После школы – фронт. По возвращении поступил в театральный институт, который окончил в 1952-м. На сцену ленинградского БДТ вышел в 1951-м. Немного позже начал сниматься в кино. Прославился как блестящий комик, способный за несколько секунд экранного времени создать смешной образ. Первые кинематографические роли Лескина сыграны в комедиях начала 50-х. В его кинорепертуаре начальной поры лишь иногда появляются серьезные персонажи, но до самого отъезда в Америку (1980 год) артист играет в кино по большей части шутников и весельчаков. В США карьера актера складывается относительно благополучно. Он живет в Нью-Йорке, играет на Бродвее, снимается в кино. В шпионской драме 1984 года «Агенты Сокол и Снеговик» создает серьезный образ советского дипломата. Прирожденный комедийный дар Лескина в фильме «Человек-кадиллак» используется режиссером слабо. Зато в сериале «Полицейские под прикрытием» актер играет коротко, но мощно, и его приглашают сниматься в эпизоде комедийного боевика «Люди в черном». Последняя кинороль артиста датирована 2009 годом.