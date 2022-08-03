Душа компании (фильм, 2018) смотреть онлайн
7.02018, Life of the Party
Комедия100 мин18+
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О фильме
Комедия о разведенной домохозяйке в колледже с Мелиссой Маккарти.
В молодости Диана бросила учебу в колледже ради ребенка и мужа и посвятила всю себя семье. Теперь ее выросшая дочь Мэдди покидает родительский дом, чтобы получить степень в университете. Вместе с ней неожиданно уходит и муж Дианы, который хочет развестись и начать новую жизнь с другой женщиной. Не желая погружаться в депрессию, Диана решается на авантюру — она решает закончить колледж и оказывается в той же молодежной тусовке, что и Мэдди.
Получится ли у Дианы держать себя в руках на безумных студенческих вечеринках и чем закончится ее роман с однокурсником?
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.6 IMDb
- Режиссёр
Бен
Фэлкоун
- Актриса
Мелисса
Маккарти
- Актриса
Молли
Гордон
- ГДАктриса
Гиллиан
Джейкобс
- Актриса
Майя
Рудольф
- Актёр
Мэтт
Уолш
- ДБАктриса
Джули
Боуэн
- ЛБАктёр
Люк
Бенвард
- Актриса
Джесси
Эннис
- АААктриса
Адриа
Архона
- ДРАктриса
Дебби
Райан
- Сценарист
Мелисса
Маккарти
- Сценарист
Бен
Фэлкоун
- Продюсер
Бен
Фэлкоун
- Продюсер
Крис
Хенчи
- Продюсер
Мелисса
Маккарти
- МОАктриса дубляжа
Мария
Овчинникова
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- АЖАктриса дубляжа
Анастасия
Жаркова
- ТВАктриса дубляжа
Татьяна
Весёлкина
- АГАктёр дубляжа
Андрей
Гриневич
- ХМОператор
Хулио
Макат
- ФЭКомпозитор
Фил
Эйслер