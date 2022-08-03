Душа компании
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Душа компании

Душа компании (фильм, 2018) смотреть онлайн

7.02018, Life of the Party
Комедия100 мин18+

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О фильме

Комедия о разведенной домохозяйке в колледже с Мелиссой Маккарти.
В молодости Диана бросила учебу в колледже ради ребенка и мужа и посвятила всю себя семье. Теперь ее выросшая дочь Мэдди покидает родительский дом, чтобы получить степень в университете. Вместе с ней неожиданно уходит и муж Дианы, который хочет развестись и начать новую жизнь с другой женщиной. Не желая погружаться в депрессию, Диана решается на авантюру — она решает закончить колледж и оказывается в той же молодежной тусовке, что и Мэдди.

Получится ли у Дианы держать себя в руках на безумных студенческих вечеринках и чем закончится ее роман с однокурсником?

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Душа компании»