Душа компании (фильм, 2018) смотреть онлайн

Комедия о разведенной домохозяйке в колледже с Мелиссой Маккарти.

В молодости Диана бросила учебу в колледже ради ребенка и мужа и посвятила всю себя семье. Теперь ее выросшая дочь Мэдди покидает родительский дом, чтобы получить степень в университете. Вместе с ней неожиданно уходит и муж Дианы, который хочет развестись и начать новую жизнь с другой женщиной. Не желая погружаться в депрессию, Диана решается на авантюру — она решает закончить колледж и оказывается в той же молодежной тусовке, что и Мэдди.



Получится ли у Дианы держать себя в руках на безумных студенческих вечеринках и чем закончится ее роман с однокурсником?

