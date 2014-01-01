Дубровский (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Дубровский
Драмы, Криминал125 мин18+
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Сюжет
Владимир Дубровский — успешный столичный юрист и завсегдатай модных клубов, Маша Троекурова — выпускница английского колледжа и нежная дочь… Хозяева собственных судеб, они едва ли похожи на героев Пушкина. Но внезапная ссора их отцов решительно меняет жизнь Владимира и Маши.
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Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.1 IMDb
- Режиссёр
Александр
Вартанов
- КМРежиссёр
Кирилл
Михановский
- Актёр
Данила
Козловский
- ККАктриса
Клавдия
Коршунова
- Актёр
Юрий
Цурило
- АМАктёр
Александр
Мезенцев
- Актёр
Игорь
Гордин
- ДПАктёр
Дмитрий
Поднозов
- Актриса
Елена
Дудина
- ЕВАктёр
Е�вгений
Вакунов
- АКАктёр
Артем
Кобзев
- ЛСАктриса
Любовь
Сергеева
- КЧСценарист
Константин
Чернозатонский
- МБСценарист
Михаил
Брашинский
- КМСценарист
Кирилл
Михановский
- АПСценарист
Александр
Пушкин
- ЕГПродюсер
Евгений
Гиндилис
- ЕСПродюсер
Елена
Степанищева
- КППродюсер
Константин
Панфилов
- ИГМонтажёр
Иван
Гаев
- Монтажёр
Александр
Вартанов
- ДНМонтажёр
Дмитрий
Наумов
- МСМонтажёр
Максим
Смирнов
- АМОператор
Анастасий
Михайлов
- ВКОператор
Всеволод
Каптур
- ААКомпозитор
Алексей
Айги