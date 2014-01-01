Дубровский
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Дубровский (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Дубровский
Драмы, Криминал125 мин18+

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Сюжет

Владимир Дубровский — успешный столичный юрист и завсегдатай модных клубов, Маша Троекурова — выпускница английского колледжа и нежная дочь… Хозяева собственных судеб, они едва ли похожи на героев Пушкина. Но внезапная ссора их отцов решительно меняет жизнь Владимира и Маши.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Криминал, Драмы

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дубровский»

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