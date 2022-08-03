Дружба и никакого секса? (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, What If
Мелодрама, Комедия93 мин18+
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О фильме
Двадцатилетние Уоллес и Шантри познакомились на вечеринке и между ними сразу пробежала искра. Молодые люди начинают общаться и обнаруживают, что они — родственные души, у которых очень много общего. Всe идeт хорошо и тут вдруг выясняется одна маленькая деталь: у нее уже есть парень…
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.8 IMDb
- МДРежиссёр
Майкл
Даус
- Актёр
Дэниэл
Рэдклифф
- Актриса
Зои
Казан
- МПАктриса
Меган
Парк
- Актёр
Адам
Драйвер
- Актриса
Маккензи
Дэвис
- Актёр
Рейф
Сполл
- ЛХАктёр
Люсиус
Хойос
- ДРАктриса
Джемайма
Рупер
- ТПАктриса
Томми-Эмбер
Пири
- МХАктриса
Меган
Хефферн
- ЭМСценарист
Элан
Мэстай
- ТДСценарист
Т.Дж.
Дейв
- МРСценарист
Майкл
Ринальди
- ДГПродюсер
Дэвид
Гросс
- МКПродюсер
Макдара
Келлехер
- НБАктёр дубляжа
Николай
Быстров
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- ИТМонтажёр
Иванн
Тибодо
- РСОператор
Рогир
Стофферс
- АНКомпозитор
А.К.
Ньюман