Дружба и никакого секса?
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Дружба и никакого секса?

Дружба и никакого секса? (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, What If
Мелодрама, Комедия93 мин18+

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О фильме

Двадцатилетние Уоллес и Шантри познакомились на вечеринке и между ними сразу пробежала искра. Молодые люди начинают общаться и обнаруживают, что они — родственные души, у которых очень много общего. Всe идeт хорошо и тут вдруг выясняется одна маленькая деталь: у нее уже есть парень…

Страна
Канада, Ирландия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дружба и никакого секса?»