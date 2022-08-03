Дружба и никакого секса? (фильм, 2013) смотреть онлайн

Двадцатилетние Уоллес и Шантри познакомились на вечеринке и между ними сразу пробежала искра. Молодые люди начинают общаться и обнаруживают, что они — родственные души, у которых очень много общего. Всe идeт хорошо и тут вдруг выясняется одна маленькая деталь: у нее уже есть парень…

