Другой мужчина (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно

Однажды у Питера исчезает жена. Питер безутешен. Он ищет ее, расспрашивает знакомых и находит фотографии. Оказывается, что его жены был … любовник. Кто он? Подгоняемый ревностью и мыслями о мести, открываются все новые и новые детали..

