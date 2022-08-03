Другой мужчина
Wink
Фильмы
Другой мужчина

Другой мужчина (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно

7.82008, The Other Man
Триллер, Драма84 мин18+

О фильме

Однажды у Питера исчезает жена. Питер безутешен. Он ищет ее, расспрашивает знакомых и находит фотографии. Оказывается, что его жены был … любовник. Кто он? Подгоняемый ревностью и мыслями о мести, открываются все новые и новые детали..

Страна
Великобритания, США
Жанр
Драма, Мелодрама, Триллер
Качество
SD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Другой мужчина»