Другой мужчина (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно
7.82008, The Other Man
Триллер, Драма84 мин18+
О фильме
Однажды у Питера исчезает жена. Питер безутешен. Он ищет ее, расспрашивает знакомых и находит фотографии. Оказывается, что его жены был … любовник. Кто он? Подгоняемый ревностью и мыслями о мести, открываются все новые и новые детали..
СтранаВеликобритания, США
ЖанрДрама, Мелодрама, Триллер
КачествоSD
Время84 мин / 01:24
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.4 IMDb
- Режиссёр
Ричард
Эйр
- Актёр
Лиам
Нисон
- Актёр
Антонио
Бандерас
- Актриса
Лора
Линни
- Актриса
Ромола
Гарай
- ЭКАктриса
Эбигейл
Кэнтон
- Актриса
Пэм
Феррис
- ПДАктёр
Пэтерсон
Джозеф
- КПАктёр
Крэйг
Паркинсон
- ЛПАктриса
Лола
Пиплоу
- СВАктриса
Софи
Ву
- Сценарист
Ричард
Эйр
- ЧВСценарист
Чарльз
Вуд
- БШСценарист
Бернхард
Шлинк
- ФДПродюсер
Фрэнк
Дульгер
- ТСПродюсер
Трэйси
Скоффилд
- Продюсер
Ричард
Эйр
- КМХудожница
Кристина
Мур
- КБХудожница
Консолата
Бойл
- ТАМонтажёр
Тарик
Анвар
- ХЗОператор
Харис
Замбарлукос
- СУКомпозитор
Стивен
Уорбек