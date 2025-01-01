Фильм Дорогая, я больше не перезвоню

Молодой столичный рекламщик Даня страдает синдромом отложенной жизни. Он много работает, спешит, пытается всё успеть, но счастья ему это не приносит. Даню согревают только мечты о будущем, когда он наконец достаточно заработает, чтобы жить в особняке у моря с красоткой из соцсетей. Внезапно Даня впадает в кому и оказывается в прихожей загробного мира, которая подозрительно напоминает аэропорт из его последней рекламы. Рейсов всего два — или в ад, или в рай, но Даня не теряет надежду найти другую дверь — обратно в мир живых, а пока что коротает время в местном баре под названием «Дорогая, я больше не перезвоню».



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