Фильм Дорогая, я больше не перезвоню
2025, Дорогая, я больше не перезвоню
Комедия, Приключения12+
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О фильме
Молодой столичный рекламщик Даня страдает синдромом отложенной жизни. Он много работает, спешит, пытается всё успеть, но счастья ему это не приносит. Даню согревают только мечты о будущем, когда он наконец достаточно заработает, чтобы жить в особняке у моря с красоткой из соцсетей. Внезапно Даня впадает в кому и оказывается в прихожей загробного мира, которая подозрительно напоминает аэропорт из его последней рекламы. Рейсов всего два — или в ад, или в рай, но Даня не теряет надежду найти другую дверь — обратно в мир живых, а пока что коротает время в местном баре под названием «Дорогая, я больше не перезвоню».
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СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD
Рейтинг
- АФРежиссёр
Александр
Фомин
- Актёр
Никита
Ефремов
- Актёр
Ян
Цапник
- Актриса
Агата
Муцениеце
- Актриса
Евгения
Добровольская
- Актёр
Дмитрий
Чеботарёв
- ВЛАктриса
Валентина
Ляпина
- Актриса
Мила
Ершова
- АПАктриса
Ангелина
Пахомова
- РЮАктёр
Роберт
Юсупов
- ЕШАктёр
Евгений
Шварц
- АСАктриса
Анастасия
Светличная
- Актриса
Людмила
Ячменева
- АРАктёр
Андрей
Рогозин
- АБАктриса
Анна
Балабанова
- ДКАктёр
Дмитрий
Красюк
- ЮМАктёр
Юрий
Музыченко
- Актёр
Даниил
Щелочков
- АФСценарист
Александр
Фомин
- Продюсер
Дмитрий
Литвинов
- Продюсер
Екатерина
Кононенко
- СШПродюсер
Сергей
Шишкин
- ЭДПродюсер
Эльвира
Дмитриевская
- РОХудожница
Рузанна
Оганесян
- ЛРХудожница
Любовь
Распопова
- АПХудожница
Ася
Порох