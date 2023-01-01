Биография

Людмила Ячменева — актриса театра и кино. Родилась 10 августа 1960 года. После школы артистка поступила в Воронежскую государственную академию искусств, где обучалась на курсе Владимира Бугрова. Людмила Ячменева дебютировала на телевидении в мелодраме «Белое платье» 2010 года. Спустя 2 года актриса получила главную роль в многосерийной драме «Верное средство». В фильмографии Ячменевой числятся такие известные ленты, как «Медиатор», «Красные балеты», «Скорая помощь 5». Также она приняла участие в съемках фэнтези-детектива «Библиотекарь» 2023 года.