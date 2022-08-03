Дорога на Арлингтон (фильм, 1998) смотреть онлайн

Вдовец начинает подозревать, что его дружелюбный сосед — не тот, за кого себя выдает. Параноидальный триллер с Джеффом Бриджесом и Тимом Роббинсом.



Профессор истории Майкл Фарадей тяжело переживает потерю жены, которая служила в ФБР и погибла при исполнении. Как и его сын Грант, он начинает замыкаться в себе. Ситуацию меняет несчастный случай с соседским мальчишкой Брэйди: Майкл отвозит пострадавшего в больницу и знакомится с его родителями. Они приглашают спасителя сына на ужин. Фарадей и хозяин дома Оливер Ланг находят много общего и начинают дружить. Однажды Майкл достает из почтового ящика письмо от комитета выпускников Пенсильванского университета, адресованное Оливеру. Фарадей помнит, что новоиспеченный друг рассказывал об учебе в Канзасе, и чувствует неладное. Он начинает проверять информацию и узнает, что Оливер Ланг не учился ни в Пенсильвании, ни в Канзасе. Майкл продолжает свое расследование и подозревает, что сосед связан с террористами.



